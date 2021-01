Brigitte Bardot: "El coronavirus es bueno, regula la superpoblación"

La actriz Brigitte Bardot, pese a sus 86 años, no se muerde la lengua. El silencio no es lo suyo y cada vez que le dan un espacio donde hablar, se atreve con cualquier tema. Esta vez, tras casi un año del coronavirus, Bardot ha apuntado que la pandemia sirve para regular la población mundial.

La protagonista de Viva Maria! ha concedido una entrevista al medio italiano Oggi debido a la reedición de su autobiografía de 1973. "¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de autorregulación de una superpoblación que no podemos controlar", ha asegurado la intérprete francesa.

En este sentido, Bardot alega que esta epidemia, y las que vengan en un futuro, "restaurarán dolorosamente un nuevo orden". Estas duras palabras no han sido las únicas que han desatado la polémica. La actriz se ha posicionado a favor de gobiernos duros que puedan remediar el supuesto problema de la inmigración: "Estoy a favor de un gobierno autoritario, capaz de poner orden en el lío en que vivimos. Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estos inmigrantes que nos atacan, me horroriza".

Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot ha sido multada hasta en cinco ocasiones por incitar al odio racial y esta nueva entrevista podría volver a acarrearle problemas. "No me importa, que me vuelvan a condenar. Me costará dinero y no me importa. Y si no tengo el dinero para pagar la condena, iré a la cárcel. Sería divertido", ha asegurado.

"No veo a nadie"

A poco de cumplir un año desde que la pandemia azotara al mundo entero, a la actriz no se le ve demasiado preocupada pese a ser población de riesgo. Bardot vive aislada del mundo, concretamente en la mansión La Madrague, en Saint Tropez, en el sur de Francia.

"No veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien", ha respondido tras hacer hincapié en que no toma precauciones para no contagiarse de la Covid-19. Su opinión sobre la pandemia, así como sus comentarios contra la inmigración, se suman a toda una colección de frases polémicas que ha dejado la actriz a lo largo de los últimos años.

En 2018, consideró que la mayor parte de las denuncias de acoso sexual en el cine que se habían destapado aquellos últimos meses eran "casos hipócritas" y opinó que muchas intérpretes "calientan a los productores para tener un papel". "Yo nunca he sido víctima de acoso sexual. Y me parecía encantador que me dijeran que era guapa o que tenía un buen culito. Este tipo de piropo es agradable", señaló en su momento.