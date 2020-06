John Boyega, el actor de ‘Star Wars’ que se ha convertido en símbolo del 'Black Lives Matter'

En Hollywood hablar claro sobre político o temas sociales siempre ha sido un tema delicado. Las estrellas más veteranas se permiten decir lo que quieran, y en los últimos años hemos visto un activismo reforzado en figuras como Meryl Streep, George Clooney o actrices que siempre han estado en primera línea del combate como Susan Sarandon o Jane Fonda. Pero a un actor o actriz joven decir ciertas cosas puede pesarle. Las grandes franquicias no quieren polémicas, y tienen que evitar que sus actores y actrices se metan en ‘fregados’ con sus declaraciones.

Pero algo está cambiando, y el asesinato del joven afroamericano George Floyd por la policía parece que está acelerando ese cambio. La gente ha dicho basta, y los actores también. Casi todos han mostrado su solidaridad, pero siempre desde sus inofensivos muros de instagram o con medidos mensajes de Twitter. Quien ha dado un paso más allá es el joven John Boyega, que con 28 años es una de las estrellas de la última trilogía de Star Wars y, es de esperar, que de futuras entregas de la saga.

Un actor brillante que se ha jugado su estelar futuro al liderar las protestas del movimiento 'Black Lives Matter' en Londres. Boyega no se ha quedado en casa y ha puesto un mensaje. Ha salido a las calles, con un megáfono y ha alentado a la gente a manifestarse para parar el racismo que todavía hay en nuestra sociedad. Un momento que ha calificado de “vital” porque “las vidas negras son importantes y siempre han sido importantes”. “Es el momento”, dice en el vídeo que ha circulado como la pólvora en redes sociales y que le ha convertido en un símbolo por la lucha racial.

Discurso de John Boyega en Londres.

El actor rompe a llorar delante de todo el mundo y llega a reconocer que “no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda eso". “Siempre hemos sido importantes. Siempre hemos querido decir algo. Siempre hemos tenido éxito le pese a quien le pese. Y ahora es el momento. No vamos a esperar... Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence", gritó ante los aplausos de la gente.

El actor, hijo de padres nigerianos y que despuntó con la maravillosa Attack the block, dejó claro en su discurso que “no sabemos qué pudo haber logrado George Floyd, no sabemos qué pudo haber logrado Sandra Bland, pero hoy nos aseguraremos de que eso no sea un pensamiento extraño para nuestros jóvenes". También pidió a los manifestantes no caer en la trampa de la policía y salir a la calle de la forma “más pacífica posible”, porque “quieren que nos equivoquemos, que seamos desorganizados. Necesito que entiendas lo dolorosa que es esta mierda. Necesito que entiendas lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu raza no significa nada, pero eso no va a volver a ocurrir”.

Ante el discurso de Boyega y sus lágrimas, han sido muchos los nombres que han mostrado su solidaridad, y muchos directores han querido dejar claro que ellos le apoyarán y que su carrera no peligra por su activismo social y político. Matthew A. Cherry fue uno de los primeros, y pidió “a otros creadores que no son negros a afirmar que también lo respaldan". En ese momento muchos creadores salieron en tromba a defenderle. Lin-Manuel Miranda, Jordan Peele, Mark Hamill, Seth Grahame-Smith, Christopher Miller, Bill Lawrence, Cathy Yan… y hasta la cuenta oficial de Star Wars que dejó un mensaje llamando héroe a John Boyega y un enlace para que todos vieran su emocionante discurso. Boyega se jugó su carrera por defender los derechos de todos, y ahora es una estrella más importante que nunca.