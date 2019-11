Rodrigo Sorogoyen: “La sociedad está idiotizada y polarizada”

Lo normal en el cine, también en el español, es intentar hacer siempre algo más grande, más espectacular. O al menos, mantenerse. Pocos realizadores deciden, tras triunfar entre la crítica y los premios refugiarse en una historia más íntima y pequeña. Quizás por eso ha sorprendido el paso de Rodrigo Sorogoyen, que tras ganar siete premios Goya con El reino, incluido el de Mejor dirección, y estar nominado al Oscar por su cortometraje Madre, podría haber elegido el proyecto que le diera la gana.

Eso es precisamente lo que ha hecho, escoger el que le salía de dentro, y ha sido la continuación de ese corto con el que viajó a Hollywood. Aquella historia era un plano secuencia que definía el miedo y la angustia de una madre al recibir una llamada de su hijo pequeño que se encontraba solo y asustado a cuentos de kilómetros. Sorogoyen no ofrecía respuesta, y dejaba a Marta Nieto corriendo hacia la nada.

Ahora descubrimos qué ha pasado en todo este tiempo. Han pasado años, muchos, y ahora lo que hay es duelo, sufrimiento y necesidad de encontrar una luz que la haga continuar. Sigue Marta Nieto al frente, y aquí Sorogoyen despliega una precisión en la puesta en escena que acompaña este viaje con el que ha inaugurado el Festival de Cine de Sevilla y con el que confirma que va a hacer lo que le da la gana. Lo próximo, una serie sobre antidisturbios para Movistar+.

Rodrigo Sorogoyen en el rodaje de Madre.

¿Por qué quiso continuar esta historia, ya sabía durante el corto que Madre tendrá continuación?

Creo que porque me gusta asumir riesgos. A veces me salen mal, pero me divierte. Un motivo es ese, que me gustan los cineastas que asumen riesgos y ser honestos con eso. Y también había algo de incompleto en la historia y me apetecía explorar ese mundo. También ha tenido que ver que el espectador queda destrozar y tampoco me gusta joderle la vida a la gente, esta es más luminosa, y también más luminosa que El reino y Que dios nos perdone. No es que sea la alegría de la huerta, pero va hacia la luz, hacia algún resquicio de luz.

El corto hablaba más sobre el miedo a la pérdida, y en esta se habla de otras cosas, del duelo, del dolor… ¿cómo la definiría?

Me gusta hablar de varios temas, no sólo de uno. Es verdad que dije que no hablaba de la maternidad, pero también habla mucho de cómo ama una madre a un hijo, hay una relación maternofilial ahí. Habla de superar una pérdida, de cómo salir de un cierto túnel, pero también me interesaba hablar de la moral adolescente, de la culpa, porque con la culpa no avanzas, y también creo que es una historia de amor, porque ese amor es el que hace superar la culpa.

Mucha gente preguntará que si es mejor o peor que El Reino, y me toca los huevos, pero te lo digo en el mejor sentido, es que es algo totalmente distinto

Después de dos películas grandes, hechas por televisiones, vuelve un poco a los orígenes, a Stockholm, no sé si eso te ponía de alguna forma, el ir a la contra, porque todo el mundo suele avanzar hacia una película más grande.

Me gusta llevar la contraria, también lo hago con los colegas. Tiene algo que ver con eso que te decía, me gusta los cineastas que no se repiten, y es verdad que en el cine español, o eso que llamamos cine español, hay un establishment en el que pasa eso, pero otra parte en la que no y en la que hay grandes ejemplos que son muy reconfortantes.

¿Es una industria polarizada?

La industria del cine español está muy jodida. No sé si industria es la palabra… La sociedad está polarizada, idiotizada y es simple, y hay cosas que no se entienden y hay que luchar porque se entiendan. Mucha gente preguntará que si es mejor o peor que El Reino, y me toca los huevos, pero te lo digo en el mejor sentido, es que es algo totalmente distinto.

Sorogoyen recoge el premio al mejor guion EFE

La respuesta a tus películas siempre ha sido buena, ¿tiene miedo con esta?

Yo miedo en estas cosas tengo poco. Estoy contento con la película, creo que es la mejor que he hecho y es no me lo quita nadie. Creo, bueno, tengo la convicción de que me van a dar bastantes palos. El reino era bastante redondita, con sus fallos, pero era un thriller que funcionaba, tenía el tema de la corrupción y había una campaña de promoción detrás muy importante, pero aquí sé que la batalla es absurda porque la gente normalmente va a decir que es peor que El reino.

La puesta en escena es muy diferente de lo que le habíamos visto. Parece todo muy medido y planificado, ¿cómo tomó la decisión?

Siempre intento salir de la zona de confort. Me encantan los artistas que lo hacen y eso es lo que mas me gusta, y Madre era la película idónea para probar cosas, porque El reino estaba más encorsetada, aunque también asumimos riesgos estilísticos, pero al ser un thriller tenía las reglas más marcadas, porque el final era arriesgado. Madre era perfecta para probar cosas de estilo, por el guion, por las circunstancias, por el tamaño y porque va seguida de El reino.

Creo que 'Madre' es la mejor que he hecho y es no me lo quita nadie, pero tengo la convicción de que me van a dar bastantes palos

Vuelve a un personaje femenino como protagonista, algo que no ocurría desde Stokholm. ¿Es también una respuesta a ciertas críticas que le acusaban de thriller testosterónico?

Te mentiría si te dijera que es algo que no ha influido, pero no es la razón principal, porque no trabajo por lo que la gente espera de mí, pero es verdad que se nos acusó de exceso de testosterona, pero como dices, creo que en Stockholm ya había un personaje femenino como dios manda y en Madre no podía ser de otra manera.

Goyas, nominaciones al Oscar… ¿Es competitivo?

Sí que me lo dicen, pero de los premios estoy bastante… He tenido mucha suerte, y creo que este no va a ser el año de la suerte, creo que todo está bastante cantado.

Te mentiría si dijera que no han influido las críticas para realizar un personaje femenino, pero no es la razón principal, porque no trabajo por lo que la gente espera de mí

Ahora está en pleno rodaje de Antidisturbios, una serie que sí parece más grande y ambiciosa.

Son seis capítulos y es mi primera serie, y sí es ambiciosa, pero es que yo creo que no soy nada espectacular. No me gusta nada el dron ni esas cosas, me gusta la cámara al lado del personaje, aunque estemos montando escenas de acción. El que conozca la industria sí vera ambición, pero creo que el espectador no tanto… de hecho creo que a los directivos no les gusta eso, pero a mí sí. No olvidemos que hablamos de personajes, es acción, pero lo que va a quedar es que es una serie de personajes.

Con todo lo que está pasando en Barcelona, llega en un momento...

Bueno, cuando se estrené habrá pasado un año y ojalá la cosa se haya calmado… porque arreglado me da que es imposible. Rodando lo hablábamos que estábamos contando lo que está ocurriendo, pero de verdad y honestamente espero que el año que viene cuando se estrene se haya arreglado todo un poco.