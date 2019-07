El estreno del viernes: 'Spiderman: Lejos de casa' no supera el trágico final de 'Vengadores: Endgame'

Spiderman vuelve a estar de moda. No solo por la película de animación que se estrenó a finales de 2018 o por la aparición del hombre araña en la saga de Los Vengadores —donde tiene un rol importante en la banda—, sino por los largometrajes independientes del superhéroe. En 2017 fue Spiderman: Homecoming y ahora Tom Holland repite en la nueva película Spiderman: Lejos de casa.

El reparto cuenta con un ambicioso proyecto conformado por Samuel L. Jackson (Nick Furia), Zendaya (Mary Jane) y el novedoso papel de Jake Gyllenhaal, quien interpreta a Mysterio. La presentación de esta segunda parte continua por esa gamberra e incluso infantil historia adolescente de Spiderman que se vio en el anterior filme. El superhéroe ofrece una narrativa menos oscura de lo que fueron las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La película fue estrenada este martes 2 de julio en Estados Unidos —aprovechando que se acerca la fiesta del Día de la Independencia de los Estados Unidos— y ha recaudado casi 40 millones de dólares, todo un récord para un filme estrenado un martes. Curiosamente, quien ostentaba el récord anterior fue The Amazing Spiderman, estrenada en fechas similares en 2012.

Tráiler oficial de 'Spiderman: Lejos de casa'.

Reniega del poder

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad" es una frase que siempre se le ha atribuido al 'Tío Ben' (Ben Parker) y de la que su sobrino Peter no está por la labor de seguir esta vez. La trágica muerte de Iron Man en Vengadores: Endgame deja al joven Spiderman abatido e incapaz de asumir la responsabilidad ahora que la banda está separada.

Fotograma de 'Spiderman: Lejos de casa'.

"Allá donde voy veo su cara. Le echo mucho de menos", confiesa. Los nuevos planes de Spiderman no se alejan de querer acercarse a Mary Jane para declararle su amor por ella. Pese a las insistencias de Nick Furia y la aparición de Mysterio, Parker no quiere en ningún momento perderse sus vacaciones por Europa. No obstante, y como era de esperar, el peligro le persigue allá donde va.

Casi como una obligación, como aquello que diría una vez el filósofo Simon Critchley sobre que "el destino requiere nuestra libertad para poder consumarse", Peter Parker tendrá que entender que es el heredero de aquel puesto que ostentaba Iron Man antes de su desenlace fatal.

El conflicto recurrente de todos los superhéroes vuelve a florecer. Parker debe ocuparse de la nueva amenaza a la vez que sus compañeros de viaje no pueden conocer su verdadera identidad. No obstante, el peligro que acecha a la Tierra no es lo que inicialmente se piensa que es. "La gente necesita creer y hoy en día se creen cualquier cosa", menciona Mysterio.

Ante esta oculta afirmación, todo indica que tras el éxito del largometraje la tercera edición se pondrá en marcha en breves. Así lo vaticina la escena postcrédito que puede determinar definitivamente el futuro del hombre araña.