El desastroso sonido televisivo de ‘El reino’: por qué las plataformas tratan tan mal el audio

El último capítulo de Juego de Tronos ha tenido a todo el mundo hablando durante días, pero por primera vez no sólo se hablaba de la trama o de los muertos, sino que se extendió un comentario por redes sociales: ¿por qué se veía tan oscuro y a veces se empastaban los negros en la Batalla de Invernalia? De repente la gente comenzó a interesarse por bitrates, calidades de negros y otros conceptos de la emisión de contenidos que hasta ahora no importaban.

Si en aquella ocasión fue la calidad de la imagen, en otros es la del sonido. El 1 de mayo llegaba a Movistar+ El reino, la película española más premiada del año pasado (con 7 premios Goya y 5 premios Feroz). Un thriller sobre la corrupción protagonizado por Antonio de la Torre que en su pase en la cadena también despistó a los espectadores, que se han quejado por su calidad de sonido -ganador de un Goya-, que en ocasiones hacía casi imposible entender los diálogos de los personajes.

No es la primera queja respecto al sonido en Movistar+ y en el resto de plataformas de contenido online, bastantes webs especializadas han dedicado artículos a criticar el poco cuidado y la baja calidad que tiene el audio de las series y películas emitidas. Uno de los que más ha luchado por el maltrato contra el audiovisual es Javier Alonso, director de la web audiovideohd, que analiza los Blu Rays teniendo en cuenta estos criterios, y que ha dedicado varias entradas al tema.

The Blacklist, una de las series que más cuida su sonido.

Para el este problema es grave, y se podría resumir en una idea: “el sonido es de baja calidad porque está muy comprimido”. Eso hace que la calidad de la película original se pierda y empasten sonidos. “Se emite en formato Dolby Digital Plus y ese formato comprime muchísimo el sonido. Te dicen que se emite en ese formato y parece que eso es maravilloso, pero lo que significa es que se comprime el audio, le ponen un limitador para que no se pasen. Ponen a todo un nivel igual que no tiene dinámica de audio”, apunta y aclara que no es un problema sólo de una plataforma, sino de todas. “Las emisiones de televisión por streaming bajan la calidad a lo bestia, nada parecido al blu ray, y especialmente al blu ray americano. Aquí se hace mal y se ponen pocas ganas”.

No tendría por qué ser así, pero Javier Alonso cree que no hay cuidado por la calidad, y todo se automatiza en vez de buscar la excelencia, provocando que “en cualquier plataforma la calidad de sonido sea patética”. “Primero está mal montado, y luego está mal comprimido, porque los comprimen con una máquina, le dan a un botón y ‘zasca’”, explica. Salva de la quema a Apple, pero opina que la todopoderosa Netflix también aplica “una compresión brutal” y explica como hacer una prueba para comprobarlo: “Coges una serie como Star Trek Discovery, y coges el archivo de Amazon EEUU, que allí la emite Amazon, y luego el de Netflix, y pones los dos en un comparador de gráficos de audio y no tiene nada que ver. El de Amazon se oye bien y aquí no”.

No es el único problema de audio que ha detectado en las plataformas de contenido. “Series en España como Flash en HBO, usan un 5.1 y en los cinco canales se oye el mismo sonido. Está mal hecho, y así un millón”, dice y señala excepciones como Juego de Tronos o The Blacklist, que cree que su edición en mercado doméstico está muy bien tratada, porque ese es otro problema, los Blu Rays y DVDs tampoco cuidan el audio como debieran.

La solución pasa por contratar “a gente preparada, que la hay, asesores técnicos”, algo que sí hacen en otras industrias como la alemana, francesa o inglesa, “casi hasta en Italia se lo curran más, aquí no hay gente cuidados”. Para este técnico audiovisual el problema de El Reino también viene de base, ya que en el Blu Ray del filme ya notó una mala calidad de sonido, “un formato raro que no se oía bien, así que creo que es que en este caso está mal hecho desde el principio”, zanja queriendo poner el foco en la mala calidad de audio de las plataformas de contenido, algo en lo que cree que hay que incidir para que todos los usuarios puedan disfrutar de la experiencia al completo.