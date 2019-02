4 de 9

Escrita y dirigida por Etan Cohen, y protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly junto a Rebecca Hall y Ralph Fiennes, 'Holmes & Watson' es una versión humorística de las andanzas de los míticos personajes de Arthur Conan Doyle, que no ha sido muy entendida por la crítica. Como curiosidad, Santiago Segura y Florentino Fernández han prestado sus voces para el doblaje en castellano de la cinta, Segura como Ferrell y Fernández como O.Reilly, como ya hicieran para el hilarante dúo de los 'Hermanos por pelotas' (2008).