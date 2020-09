Madrid recupera la figura de Alejandro de la Sota, el arquitecto modernista de la España del siglo XX

"La importancia de la Arquitectura no es otra que la del ambiente que crea; un ambiente es conformador de conductas", decía Alejandro de la Sota. El arquitecto, nacido en Pontevedra en 1913, tuvo el honor y la responsabilidad de construir uno de los primeros edificios de hormigón pretensado en España. Lo hizo al norte de Madrid y se levantó entre los años 1957 y 1966.

El paso del tiempo y la crisis han dejado abandonado este edificio que en su momento fue innovador en el ámbito de la construcción y la arquitectura. La obra de Alejandro de la Sota siempre contempló dar solución a problemas de habitabilidad de una manera sencilla e inteligente. "Me gustó siempre hablar de Arquitectura como divertimento; si no se hace alegremente no es Arquitectura. Esta alegría es, precisamente, la Arquitectura, la satisfacción que se siente. La emoción de la Arquitectura hace sonreír, da risa. La vida no", consideraba el arquitecto.

El trabajo de Alejandro de la Sota podría dividirse en dos etapas. La primera podría clasificarse como una arquitectura plástica. En esta época inicial construyó obras como los Pueblos de Colonización (Esquivel) o la Casa Arvesú. Sería a mitad del siglo XX cuando se orientó hacia una arquitectura mucho más física. Para de la Sota había dos maneras de hacer arquitectura: la física y la química. Él eligió la física: "Ningún elemento se mezcla con otro para producir un tercero, sino que con unas pinzas, siempre puedas dar con toda la personalidad de cada elemento".

El Edificio CLESA a través del objetivo de José Manuel Ballester.

Ahora, esa emoción que predicaba es recuperada gracias al fotógrafo José Manuel Ballester. Quien recibió el Premio Nacional de Fotografía 2010, expone las fotografías del mítico edificio Clesa en Bulthaup, en la calle Claudio Coello 17 de la capital española. La muestra reúne imágenes en gran formato audiovisual con fotografías de la antigua fábrica. Asimismo, tal y como expresa el comunicado presentado por Bulthaup, además de las fotografías, se expondrán planos y bocetos de la joya industrial de Alejandro de la Sota.

Se salvó del derribo

Esta exposición es un premio más que se otorga a un edificio que estuvo a punto de ser derribado. Como muchas otras construcciones, el edificio Clesa pertenecía a un pasado con difícil adaptación a un presente que fluye y no para de devorar cada milímetro asfaltado en la gran ciudad.

Ante la alarma despertada por las noticias de su posible derribo, se decidió mantener una parte importante de la fábrica original, y se convocó un concurso que definiera el modo de aprovechamiento de un espacio tan interesante.

En julio de este mismo año, Metrovacesa conseguía la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la compañía en la capital. No solo elegían una verdadera joya arquitectónica del siglo XX español, sino que además se prevé que será cedida al ayuntamiento para albergar diferentes usos culturales.

Open House Madrid 2020

La exposición El Edificio CLESA a través del objetivo de José Manuel Ballester, podrá ser visitada, con todas las medidas de seguridad y aforo pertinentes, del 25 de septiembre al 24 de octubre. Bulthaup Claudio Coello abre sus puertas de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, mientras que los sábados el horario se reduce de 10:30 a 14:00.

La iniciativa forma parte del festival Open House Madrid, que desde 2015 se celebra en la capital de manera inintermitente. Ni siquiera la Covid-19 ha podido cancelar la edición de este año. Madrid forma parte de Open House Worldwide, la primera red de festivales de arquitectura en el mundo, visitada por millones de personas en más de 40 ciudades (Londres, Lisboa, Nueva York, Barcelona, Buenos Aires, Milán, Roma, Sidney, etc.) y ofrece visitas a la Fundación Fernando Higueras, la Casa Carvajal, el Hipódromo de la Zarzuela, el Espacio Bertelsmann (el antiguo Círculo de Lectores, la única obra de Enric Miralles en Madrid), el Palacio de Fernán Núñez y la Fundación Giner de los Ríos, entre muchos otros.

En este sentido, Madrid recupera la figura del arquitecto Alejandro de la Sota y de una de sus edificaciones que estuvo al borde de su extinción.