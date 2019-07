El patinazo histórico de Zara: confunde a Velázquez con el conde de Olivares en una camiseta

Error histórico de bulto de Zara. El gigante textil ha confundido al pintor sevillano Diego Velázquez, autor del famoso lienzo de Las Meninas, con Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conocido como el conde duque de Olivares. La equivocación se ha registrado en una camiseta que lleva a la venta desde el pasado mes de marzo y que ha sido denunciada en redes sociales por diversos usuarios.

En concreto, se trata de una prenda blanca de manga corta que lleva impreso el cuadro El príncipe Baltasar Carlos a caballo, una obra ejecutada precisamente por el pintor de cámara de Felipe IV y que retrataba al hijo de este ultimo a la edad de seis años. Encima de la imagen, como una especie de ficha, se detalla que el autor del retrato es Velázquez... pero con una cara que no es suya, sino la del conde duque de Olivares, a quien también retrató el sevillano.

El error histórico ha provocado todo tipo de mofas contra Zara en redes sociales. Lo paradójico es que esta camiseta se enmarca dentro de la colección masculina Becoming a work of art (Convertirse en una obra de arte), con la que la multinacional de Amancio Ortega se ha sumado a las celebraciones del bicentenario del Museo Del Prado. Parece que la prenda no ha pasado la revisión de la pinacoteca, sino no se entiende semejante metedura de pata.

En @ZARA han hecho estas camisetas con el cuadro “Príncipe Baltasar Carlos a caballo” y en vez de poner la cara de su autor, Velázquez, han puesto la cara del Conde-Duque de Olivares, porque lo de explotar a la gente no te deja tiempo para consultar libros de histoia del arte. pic.twitter.com/LFMrENwTtw — Historia en Meme (@HistoriaenMeme) 9 de julio de 2019