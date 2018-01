Antonio López contesta a Boadella: "Picasso se defiende solo, pero las mierdas no están mal"

El pintor Antonio López ha sido investido este viernes 26 de enero doctor honoris causa en una ceremonia que ha tenido lugar en la Universidad Complutense y en la que, antes de celebrarse, el artista ha defendido a Picasso, de quien el día anterior Albert Boadella dijo que "tres cuartas partes de su obra son una mierda". "Bueno, las mierdas no están mal tampoco y, si de tu obra queda una parte buena de cuatro, ya es mucho, porque hay algunos que no tienen ninguna", ha señalado con humor el pintor a un grupo de periodistas a su llegada al Paraninfo de la UCM, donde ha sido investido.

No obstante, ha matizado que Picasso no necesita "defensa, porque se defiende solo". "De todas maneras, se hizo en otro lugar, tampoco tenemos que ver con eso. Él se esforzó por ser Picasso y tuvo que marcharse fuera, por lo que está fuera de nuestro ámbito", ha indicado. Para López, el artista malagueño fue un pintor "muy bueno, que dejó una enorme huella y miles de trabajos", por lo que entiende que no todos sus cuadros "pueden ser buenos". "Tampoco son buenos todos los cuadros de Velázquez. Si haces un cuarto de obra válida, es importantísimo lo que dejas y no puedes pedir más", ha añadido.

López, Premio Velázquez de Artes Plásticas, ha repasado la actual situación del arte y, en especial, del mercado de arte contemporáneo y las cifras que se pagan por algunas obras. "Me parece que hay gente que tiene dinero y que le ha costado muy poco ganarlo, que ni conoce ni entiende de pintura", ha añadido. El pintor también ha tenido buenas palabras para el Museo Reina Sofía, asegurando que le gusta. "Es nuestro museo y no me siento maltratado por él, hay muchos otros espacios y el mundo del arte contemporáneo es muy diverso. Me siento bien tratado y vivo de la pintura, ¿qué más puedo pedir?", ha preguntado.

En esta misma línea, también ha abordado la reciente exposición del artista chino Cai Guo-Qiang en el Museo del Prado, aunque en este caso no lo ve con buenos ojos. "No me gusta ver eso en el Prado, un sitio que es muy grande, pero estas exposiciones van unidas a otros espacios de nuestra época", ha defendido. López ha explicado algunos de los proyectos en los que se encuentra trabajando, siempre "alternando unas obras con otras", porque centrarse en un solo cuadro le "fatiga". "Además, mi forma de trabajar está unida al mundo real y a veces hay que abandonarlo porque no siempre está disponible ese mundo real", ha lamentado.

El pintor ha desvelado que trabaja en paisajes de Sevilla y Bilbao y que le gustaría pintar otro de Barcelona, además de otro paisaje del mar en el Cabo de Gata. No obstante, también ha reconocido estar pintando "muchas cosas" de Madrid, ciudad a la que "a veces hay que ser un poco infiel", ha señalado entre risas. Asimismo, ha avanzado que podría haber un nuevo proyecto con el Museo Thyssen, tras la exposición de los realistas hace año y medio. El autor ha asegurado "entrar por la puerta grande" a la Universidad Complutense --ya que el cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando-- y, durante su discurso, ha recorrido parte de su vida, que "ha merecido la pena" vivirla.

"El arte puede pasar a la vez por un jardín precioso o por un lugar de tormentos, pero mi vida siempre ha mejorado con el trabajo y por eso me siento afortunado. Ha merecido la pena", ha señalado durante su discurso en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid.