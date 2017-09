Carmena cede 50 años una nave de Matadero a la colección Sandretto

Una de las cesiones más polémicas se ha consumado. El Ayuntamiento de Madrid, presidido por Manuela Carmena, acaba de entregar la Nave 9 del complejo cultural de Matadero a la colección privada de Patrizia Sandretto. La Fundación Sandretto tendrá su sede, a partir de 2019, en este privilegiado enclave de la ciudad, con una cesión gratuita de 50 años. Así lo han firmado esta mañana, a pesar de las críticas al proyecto que había en el seno departamento de Cultura del consistorio, antes de que la propia alcaldesa y Luis Cueto se hicieran con el control político de las decisiones de este área.

Como adelantó a este periódico el propio Cueto hace un año dijo que la intención era que “la nueva Peggy Guggenheim” muestre sus fondos, con obra de Damien Hirst, Anish Kapoor, los Chapman, Matthew Barney, Maurizio Cattelan, Julian Opie, Tony Cragg o Douglas Gordon. “De esta manera la Fundación Sandretto se integra en la constelación de instituciones, municipales y de carácter privado, que han ido sumándose al proyecto de Matadero Madrid a lo largo de su breve historia y que han contribuido de manera fundamental a la consolidación de Matadero”, explica en comunicado, dando por buenas las políticas culturales ejecutadas por el PP en este espacio.

Es un empeño personal de Cueto, que lo impuso sin consultar al área de Cultura ni asesorándose de la oportunidad de una operación de este calibre, como reconoció a EL ESPAÑOL. El modelo de gestión de espacio público que hoy echa a andar fue un motivo de crisis en el seno del Ayuntamiento, porque es radicalmente diferente a la participación ciudadana que sucede en otros lugares próximos como Tabacalera, donde las asociaciones del barrio están implicadas en su gestión. Pero Ahora Madrid nunca estimó esta posibilidad

Un proyecto que nace gracias a la confianza de la alcaldesa Manuela Carmena. Y a Luis Cueto, porque su ayuda ha sido fundamental para que salga este proyecto

“Hoy es un día muy importante para mí”, ha dicho Patrizia Sandretto. “Un proyecto que nace gracias a la confianza de la alcaldesa Manuela Carmena. Y a Luis Cueto, porque su ayuda ha sido fundamental para que salga este proyecto”, ha reconocido. “No ha sido fácil, pero al final estamos aquí”. El propio Luis Cueto ha hecho referencia al asunto familiar que se pone en marcha, porque en él se compromete el futuro de los hijos de la coleccionista italiana.

Más turismo en Madrid

“No le estamos regalando la Nave 9 a Patrizia Sandretto. La fundación va a hacerse cargo de una parte de la rehabilitación”, ha asegurado Cueto, que no ha especificado las cantidades a repartir. “La colección incorpora unos autores y unas obras que la ciudad no tiene. Eso va a ser una labor en beneficio para la promoción internacional de la ciudad, que tanto nos importa. Vendrá gente a Madrid que antes no venía”, ha asegurado Cueto, a pesar de que la colección también se muestra en Turín, aunque no de manera permanente.

La fundación se ha constituido en España y recuerda a experiencias pasadas, como la firmada con Carmen Cervera en el Museo Thyssen-Bornemisza. “Los objetivos de la fundación son apoyar y promover a los artistas jóvenes, con un espacio donde exponer y produciendo su obra. En segundo lugar, acercar el arte a un público más amplio, con nuestras actividades educativas. Y por tercer lugar, crear unas sinergias con instituciones culturales nacionales e internacionales”, ha asegurado la promotora de su colección.

“Me gusta Madrid porque es un puente con Latinoamérica y porque es un espacio extraordinario. Cuando visité por primera vez Matadero me gustó muchísimo y pensé que mi proyecto se podría desarrollar ahí. E iniciamos las negociaciones con Luis, en febrero de 2015”, recuerda Patrizia Sandretto. “En febrero de 2016, Luis nos comunicó que la alcaldesa nos había otorgado la cesión de la Nave 9 por 50 años”.

La escena artística madrileña

Tal y como consta en el acuerdo, las obras de rehabilitación supondrán 7 millones de euros. Y lo va a hacer un arquitecto David Adjaye y al español Arturo Franco. La fundación adelantará el 3% de este importe (210.000 euros) como garantía de los siete millones que tendrá que invertir para rehabilitar el edificio. Más de 6.000 metros cuadrados de espacio disponible. La fachada se queda tal cual, pero en el interior se cambiará todo, con salas de exposición, aulas, talleres, auditorio, cafetería, terraza, librería y residencia.

Antes de su inauguración en 2019 realizarán actividades. “Y, sobre todo, vamos a empezar muy muy pronto a estudiar la escena artística madrileña”, ha dicho la coleccionista reconociendo su falta de conocimiento del lugar al que llega y a los artistas que viven en la ciudad. Manuela Carmena ha dicho que las ciudades son el futuro y que cuando se convierten en las agrupaciones territoriales más deseadas es “porque hay arte”.

“No puede haber vida si no hay estética; no puede haber vida, si no hay belleza. Y la belleza es el arte”, ha añadido. “Cuando hay arte hay artistas y cuando hay artistas hay más estética y cuando más estética, más ética”, en uno de los momentos retóricos retorcidos más marianos de la alcaldesa. “Es importante que abramos las puertas a las colecciones porque las necesitamos”. La alcaldesa se ha comparado con quien dio el visto bueno a la Fundación Thyssen y a la Fundación Guggenheim, no podía decir que no, ha reconocido.