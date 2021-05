Leiva se niega a que Ayuso sea llamada 'Lady Madrid': "No manoseen mi canción, no les pertenece"

"Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente", ha escrito el cantante Leiva en su cuenta de Twitter. "No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece".

El artista se refería a la carta abierta que le dedicó Bea Fanjul a su compañera madrileña Isabel Díaz Ayuso, titulada: "Lady Madrid. Tributo a una mujer indomable", y que arrancaba de este modo: "Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie. Así empieza una de mis canciones favoritas de Pereza y estos días, cuando la escucho, me nace una generosa sonrisa que no puedo evitar ocultar", lanza.

Me entristece que se haga un uso político de “Lady Madrid”. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente.

No la manoseen.

No se adueñen de ella.

No les pertenece. — Leiva Oficial (@Leiva_Oficial) May 2, 2021

"Isabel Díaz Ayuso es, sin lugar a dudas, nuestra Lady Madrid. Es la que pone a la peña de pie, la estrella de los tejados madrileños, una mujer muy difícil de coger. Y si no que se lo digan a Iván Redondo, a quien con su determinación y por qué no decirlo, su buen par de ovarios, dejó con el pie cambiado cuando decidió que fueran los madrileños y no él quienes eligieran el Gobierno de la Comunidad", redacta. Dice que "a Isa le va el rock'n'roll y que en su ADN agachar la cabeza no tiene cabida".

Ha celebrado la joven Fanjul el carácter popular de Ayuso recordando que en las tabernas ya le han brindado el plato "huevos a lo Ayuso" (mucho huevo y poca papa), la "Madonna Ayuso", la "caña de España", "y hasta Jordi Cruz ha reconocido en sus fogones que, de votar en Madrid, la apoyaría sin ninguna duda".

Celebra que su presidenta "en plena pandemia haya convertido Madrid en el paraíso de la libertad y que lo haya hecho tratando a sus ciudadanos como a adultos responsables".

Aquí la letra completa de la canción de la polémica:

Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie

Con más noches que la luna, estaba todo bien

Probaste fortuna en 1996

De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger

Tuvo un piso en las alturas, handle it with care

Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también

Algunos todavía dudan si vas a volver

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Piltillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed

Y nunca hablaron los diarios de Lady Madrid

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Piltillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed

Y nunca hablaban los diarios de Lady Madrid

Lady Madrid, Lady Madrid