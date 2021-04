David Summers revela la historia de 'Marta tiene un marcapasos': un chiste de la Pasionaria y Alien

“Marta tiene un marcapasos / que le anima el corazón / no tiene que darle cuerda / es automático. / Puedes oír sus pataditas / está vivo creo yo / Marta tiene un pasajero en su corazón / en su corazón”. Seguro que ustedes se la saben: es Marta tiene un marcapasos, uno de los éxitos míticos de Hombres G, entonada por David Summers, una canción divertida y surrealista que nunca nadie entendió bien, porque hablaba de una chica -Marta- con un marcapasos que daba que hablar y que casi tenía vida propia, como entonaba el artista en el estribillo: “Siento un golpe en el pecho / yo sólo quería besarte / y ha salido el marcapasos / entre vísceras y sangre”.

Más humor: “Mírale qué ojitos tiene / es idéntico a su padre / es idéntico a su padre (…) Juega con todos los niños / les arranca el corazón / se los come con tomate / qué simpático / no hay criatura más hermosa / que el pequeño marcapasos / Marta está ya como loca de manicomio / de manicomio”. Hoy seguramente sería una letra que, a pesar de su inocencia, podría resultar incluso polémica por juguetear con la idea del marcapasos, una cuestión sanitaria: buena prueba de los tiempos que corren.

Anoche, en el programa de Pablo Motos, Summers contó entre risas que la historia real no la sabe ni él: “En aquella época mi padre hacía chistes sobre La Pasionaria y ella tenía un marcapasos. Por aquellas fechas también se estrenó Alien. Hice una mezcla rara y salió la canción más surrealista que he hecho en mi vida y la tengo que cantar todos los días por cojones”. ¡Así que Marta la del marcapasos era una mezcla entre Dolores Ibárruri y Alien! Casi nada.

También recordó cuando, en una ocasión, en Cali, después de un concierto, alguien les llevó a una fiesta y casi acaba la cosa en desgracia: "La fiesta era un descontrol y yo estaba súper cansado del concierto. Alguien me acercó a la ciudad y en el camino nos cerraron unos tíos paramilitares, sin camisa, con pistola... yo iba con un pedo bestial y se me cortó rápido. Me salió el David Summer diplomático, le dije que era de 'Hombres G' y eso me salvó la vida. En aquel momento me habrían pegado un tiro y me habrían dejado allí".

A sus 57 años y con más energía que nunca, cuenta lo siguiente: "A mi ex mujer le decía, no me dejes salir al escenario con 50 años a cantar 'Sufre Mamón, Devuélveme a mi chica', pero luego fue mi 50 cumpleaños y la canté". Está convencido de que todavía le queda mucho camino por recorrer sobre los escenarios: "El único límite es la salud, mientras que estemos con ganas e ilusión, iremos hacia adelante”.