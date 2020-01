Carmen Calvo pasa de la RAE: quiere quitar "de los Diputados" del nombre del Congreso

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este miércoles que el Congreso de los Diputados acorte su nombre y pase a llamarse solo “Congreso” para evitar la exclusión de las diputadas. En una entrevista en la Cadena Ser, ha explicado que esta iniciativa equipararía la denominación del Congreso a la del Senado que solo es una palabra.

“Si dicen vicepresidente yo no me siento aludida”, ha comentado y ha añadido que la mujeres tienen derecho a que “el texto de nuestra Constitución, nos llame por nuestro género: presidentas, ministras y diputadas”. Esto choca con el dictamen de la RAE presentado este lunes, en el que no se recomienda desdoblar estos cargos del Estado. El director de la institución, Santiago Muñoz Machado, explicó que esa modificación se debería a "cuestiones políticas".

La dirigente socialista se hace eco así de la carta enviada este lunes por Ana Caballé, Premio Nacional de Historia, a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sugiriendo el cambio de denominación de la institución. “Apoyo absolutamente esta iniciativa porque las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione y nos reconozca, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino”, ha afirmado.

El debate viene de largo. En 2018, Carmen Calvo pidió a la RAE un informe sobre lenguaje inclusivo en la Constitución. A causa de la falta de estabilidad del Gobierno, el estudio quedó en stand by hasta que fue aprobado por unanimidad en un pleno de los académicos celebrado la semana pasada. El dictamen concluye que la Constitución es "gramaticalmente impecable" y la única recomendación de envergadura que sugiere es desdoblar Reina y Princesa, no presidenta del Gobierno o vicepresidenta.

"Yo pedí un informe para que me dijeran algo, para que me dijeran si las mujeres de este país podemos aspirar a que el texto de nuestra Constitución nos llame por nuestro género: ministras, presidenta, diputadas", ha explicado Calvo. Y de ahí que se sume con a la apuesta de eliminar el "de los Diputados" del nombre del Congreso.