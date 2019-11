Felipe VI reivindica la defensa de la unidad del español y su salto a una nueva era digital

El rey Felipe VI ha celebrado este viernes en Sevilla los acuerdos adoptados por las 23 academias de la lengua española encaminados a reforzar la defensa de nuestro idioma y a reivindicar la relevancia universal de las naciones hispanoablantes. En la ceremonia de clausura del XVI Congreso de la ASALE, que se ha celebrado a lo largo de toda la semana en la capital hispalense, y ha coincidido con el último día de campaña electoral, el monarca también ha valorado la "perspicacia" de la RAE por su "apasionante" alianza con las grandes empresas tecnológicas para gobernar el lenguaje de las máquinas

"Toda la enorme riqueza de ideas que ha recorrido las diversas sedes sevillanas del Congreso tendrá consecuencias inmediatas de interés para la defensa de nuestra lengua", ha señalado Felipe VI durante su discurso en la Cartuja Center. Dirigiéndose a la totalidad de las academia, el Rey les ha agradecido "la cohesión" y "los firmes lazos de cooperación" en su trabajo conjunto en "la defensa de la unidad y la calidad del español"; unas instituciones que "tienen en cuenta tanto los elementos comunes a todas las naciones hispanohablantes como las particularidades de cada territorio".

Asimismo, Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, ha aplaudido el principal acuerdo del Congreso: el despegue del proyecto LEIA, un acuerdo entre la RAE y los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Telefónica, Amazon, Microsoft o Twitter para regular el uso del español por las máquinas. "Es tan grande el impacto previsible de las aplicaciones de esta tecnología que resulta imposible determinar hoy todas sus consecuencias", ha recalcado el monarca. "Pero es imprescindible crear las estructuras que puedan aprovechar en los mejores términos cuanto esté trayendo de beneficioso esta incipiente revolución. Es evidente que está afectando ya a la comunicación humana de la que la lengua es vehículo esencial".

La alianza, a la que también se suman las otras academias que integran la ASALE, ha sido calificada por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, como un desafío de dimensiones incalculables pero que debe contar con la autoridad de las academias del español: "Tenemos el reto de que no se rompa la unidad de la lengua, que llevamos cuidando 300 años. Es un reto no solo lingüístico, sino ético: no podemos permitir que las máquinas deterioren lo mejor que tenemos en nuestra cultura, lo que nos une a 580 millones de hispanoablantes".

Machado ha asegurado que los avances de la inteligencia artificial les han cogido por sorpresa, pero también que la RAE ha movido ficha nada más verse obligada a ofrecer una respuesta ante las "notorias proyecciones negativas" de las máquinas y su uso casi exclusivo del idioma inglés. "Tenemos que conquistar espacios para el español. Estamos notando que desaparecen palabras de nuestro léxico, robadas de los diccionarios por los correctores de texto, con el resultado de que los usuarios dejan de emplearlas". ha reflexionado.

El director de la Academia se ha dirigido a los gigantes de la tecnología y les ha ofrecido todo lo que la RAE "tiene en casa": los diccionarios, la gramática, la ortografía, decenas de millones de textos recogidos en los Corpus, sus decenas de miles de ficheros... "Tenéis que enseñarle esa doctrina a vuestras máquinas, tenéis que entrenarlas con las doctrinas de las academias para que no cometan faltas de ortografía y utilicen un español claro", ha terminado.

Obras completas de Cervantes

Durante la ceremonia de clausura, Muñoz Machado y el académico Francisco Rico han presentado las Obras completas de Cervantes —y recordado el olvido que la figura del autor de El Quijote sufrió durante vida— en la edición de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española y con la colaboración de la Obra Social laCaixa, cuyos trabajos han durado más de dos décadas. Rico ha reclamado dejar un lado al héroe de Lepanto y demás "historietas" y centrarse en la poliédrica faceta de creador del maestro de las letras españolas. Entre las novedades, destaca la recuperación de la comedia La conquista de Jerusalén, descubierta en 1990.

"Es encomiable la perseverancia de la Docta Casa en proteger y conservar las más importantes creaciones literarias escritas en nuestro idioma. Son parte de nuestra historia, y muestran la excelencia de la cultura creada a partir de la lengua española", ha destacado el Rey, que en la próxima semana realizará un viaje oficial a Cuba. "La 'lengua de Cervantes' llamamos a la española para señalar el destacadísimo papel que don Miguel tuvo en su consolidación y perfeccionamiento como herramienta de la mejor literatura nunca escrita".

Tanto Mucñoz Machado como Felipe VI han dedicado al principio de sus discursos unas palabras de homenaje a la científica y académica de la RAE Margarita Salas, fallecida este jueves. "Su invalorable aportación al lenguaje científico y técnico ha sido justa y ampliamente reconocida. Su compromiso con nuestra sociedad, en suma, ha dejado una impronta y un legado extraordinarios por los que siempre estaremos agradecidos", ha asegurado el Rey.