Memorable concierto de Paul Anka en el Teatro Real con las canciones de Frank Sinatra

El cantante y compositor canadiense Paul Anka ha subido este lunes al escenario del Teatro Real para un concierto apoteósico donde ha revisitado el repertorio de Frank Sinatra.

Su espectáculo 'Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!', es un tributo a 'La Voz', con el que ha recordado el gran ídolo musical que fue durante los 50 y primera mitad de los 60.

El canadiense ha actuado acompañado de una banda de músicos con la que ha rendido homenaje a Sinatra cantando algunos de sus éxitos como 'Strangers In The Night', 'My Way', 'That's Life' o 'All of Me'.

De traje negro, con chaleco y botas de tacón, el cantante ha deleitado a un público entregado que cantaba al unísono.

'Destiny', 'Diana' y 'Adam&Eve' fueron las tres primeras canciones interpretadas de manera sublime por la orquesta, un homenaje la fase en la que Anka se ha convertido en una estrella mundial. Paul Anka ha demostrado toda su versatilidad durante el espectáculo, ofreciendo al público momentos únicos: tan pronto llena el escenario bailando, como se sienta al piano para cantar a Dolly Parton.

Enlaza 'Let me try again' con 'My way', acompañado del portentoso saxo de John Glass, lleva el público al éxtasis con 'New York, New York' y termina por todo lo alto con 'Proud Mary' .

La trayectoria de Anka empezó en 1957, cuando un joven canadiense consiguió situar su canción 'Diana' en lo más alto de las listas de éxitos del mundo.