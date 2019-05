George R. R. Martin revela que el final de los libros de 'Juego de Tronos' será diferente al de la serie

Con la fiesta de Juego de Tronos terminada, muchos fans no saben cómo curar la resaca. Para algunos, el final fue delicioso, como una velada para el disfrute después de ocho temporadas y más de 70 capítulos; otros, sin embargo, no hacen más que revolverse en su malestar y lanzar quejidos en las redes sociales. Los hay incluso que van más allá, firmando peticiones para que HBO obligue a los productores a rodar un desenlace totalmente diferente y que colme sus expectativas.

Hay voces, y luego está la de George R. R. Martin, el verdadero artífice de todo el universo de Poniente. En su saga inacabada de Canción de hielo y fuego se inspira la producción de David Benioff y D.B. Weiss para la cadena estadounidense, que si bien se mantuvo más o menos fiel a los libros al principio, luego terminó por adelantarlos como un huracán, desarrollando sus propias tramas.

Para 2011, año de emisión del primer episodio de la megaproducción de HBO, el escritor estadounidense ya había publicado Juego de Tronos, Choque de reyes, Tormenta de espadas y Festín de Cuervos. El año siguiente llegó a las librerías Danza de dragones. Pero según había adelantado el novelista, aún le quedaban dos obras más por enviar a la imprenta. Siete años después, los fans siguen sin tener noticias -sí muchos rumores- sobré cuándo las podrán leer.

Martin ha querido manifestarse en su blog sobre el final de la serie, y del extenso post en el que ha confirmado que sigue trabajando en las dos novelas restantes, ha dado un titular que puede hacer que muchos fans del universo de los Siete Reinos se enganchen a la saga -si no lo habían hecho ya-: el final será diferente al escrito por Benioff y Weiss y que tantas críticas ha levantado.

"Estoy escribiendo. El invierno se acerca, dije hace mucho mucho tiempo... y así es. The Winds of Winter (Vientos de Invierno) va tarde, lo sé, lo sé, pero se hará. No diré cuándo... lo he intentad antes, pero solo para quemaros y hechizarme. Lo acabaré y luego vendrá A Dream of Spring", ha señalado un agradecido Martin.

El escritor, a continuación, ha abierto el melón que muchos estaban esperando: alguna pista sobre el desenlace literario de las peripecias de Jon Nieve, Daenerys, Cersei y muchos otros personajes que no aparecen en la serie. "¿Cómo terminará todo?", se pregunta Martin. "Escucho a la gente preguntar. ¿El mismo final que en el show? ¿Diferente? Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí".

Vamos, que sí. Pero el relato del escritor no pone y su punto final ahí: "Estoy trabajando en un medio muy diferente a David y Dan, no os olvidéis. Han tenido seis horas para este final de temporada. Yo espero que los dos manuscritos de mis últimos libros sumen 3.000 páginas entre ambos hasta que termina... y sino añadiré tantas páginas y capítulos como sean necesarios". En cualquier caso, sigue sin conocerse la fecha de publicación.