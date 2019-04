El hijo de Tolkien fue víctima de abusos sexuales por un amigo de su padre

A finales del año pasado, el hijo del escritor J. R. R. Tolkien, autor de la saga de El Señor de los Anillos, fue epicentro de una polémica al ser acusado de abusar de un grupo de niños durante su ejercicio como cura en 1968 en Birmingham y Stoke-on-Trent, Reino Unido.

Ahora, John Tolkien, fallecido en 2003, vuelve a copar los titulares de la prensa británica después de que se haya revelado que, supuestamente, él también habría sufrido abusos cuando era pequeño. Según un audio publicado por The Guardian, el religioso denunció que fue asaltado en su domicilio familiar por al menos uno de los amigos de Oxford de su padre.

"Cuando era un niño, estaba constantemente rodeado de mi padre y sus compañeros. Prácticamente sin excepción, sus amigos eran académicos y, ya sabes, algunos de ellos eran colegas muy extraños...", asegura John. "Muchas veces pasaban la noche en nuestra casa... otras me despertaba por la mañana y me encontraba a alguien compartiendo mi cama".

"No quiero dar nombres", continúa el hijo del novelista, "solo decir que esta persona a la que quise profundamente, no de una manera sexual, esta persona estaría profundamente dormida, acurrucada a mi lado cuando me desperté por la mañana. Bueno, digamos que las cosas habían pasado por la noche. Lo sabía. Si te despiertas sin pijama y lo tenías puesto cuando te fuiste a dormir, te lo preguntarías, ¿no?".

En la época en la que supuestamente se habría producido este abuso, J. R. R. Tolkien era profesor de Lengua inglesa en Oxford y miembro del Pembroke College. Entre su séquito de amigos se encontraban C. S. Lewis, autor de las novelas sobre el mundo de Narnia; y el poeta W. H Auden.

La grabación, según informa el citado medio, fue realizada en junio de 1994 por Christopher Carrie, un hombre de Birmingham que señaló haber sido agredido sexualmente por John Tolkien dos veces en 1956. Aunque decidió interponer una denuncia oficial en 2001, fue desestimada.

Paradójicamente, esta cinta sale a la luz a pocos días del estreno de la película Tolkien, que cuenta la historia de amor y amistad entre jóvenes que luego inspiraría el universo de la Tierra Media. Este biopic, sin embargo, no recogerá este pasado oscuro de escándalos y abusos sexuales que envuelven a la familia Tolkien, que se ha desentendido del filme al no haber dado su consentimiento.