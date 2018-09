El test de los escritores catalanes expulsados por el independentismo: de Pi y Margall a Mendoza

El periodista Sergio Vila-Sanjuán ha activado el ojo de la nuca -ese que repasa el pasado y que azuza el presente- y ha recopilado un rosario de intelectuales, si no olvidados, desdeñados por la Cataluña más nacionalista. En Otra Cataluña. Seis siglos de cultura catalana en castellano (Destino), el autor reivindica la Historia que muchos hoy ya no quieren contar, que pretenden ocultar bajo la alfombra. Y es de todo menos monolítica: aquí hay ácratas, libertarios, punkis de su tiempo, pioneras feministas, periodistas feroces, poetas homosexuales, gentes bien, gentes fetén que se han dedicado a defender el catalán hasta la médula pero no han olvidado su otra lengua.

Un cuento, también español, "apenas estudiado en su conjunto, y minusvalorado por la tradición nacionalista". ¿Cuánto conoces de esa cultura desoída sin la que no puede comprenderse Cataluña, y, desde luego, tampoco España?