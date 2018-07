La Policía de Londres investiga a Kevin Spacey por tres nuevas acusaciones de agresión sexual

La Policía Metropolitana de Londres vuelve a investigar a Kevin Spacey por tres nuevas denuncias de agresión sexual. En total hay seis investigaciones abiertas contra el oscarizado actor. Las tres primeras acusaciones fueron por agresión sexual y por asalto. Las tres últimas se efectuaron entre los meses de febrero y abril, teniendo lugar en Londres y Gloucester.

El 8 de febrero de 2008, un hombre fue presuntamente agredido sexualmente en Lambeth mientras el interprete ejercía de director artístico del teatro de Old Vic, entre los años 2004 y 2015. La segunda acusación sucedió el 14 de febrero de 2013, un hombre presentó un alegato en el que afirmaba que había sido agredido sexualmente en Gloucester. La tercera y última acusación se produjo el 14 de abril y data de 1996. El incidente supuestamente ocurrió en Westminster.

La policía no identificó a Spacey como el culpable en ningún momento. Tras las nuevas declaraciones los oficiales del Comando de Abuso Infantil y Delitos Sexuales han confirmado que están investigando las tres nuevas declaraciones y revisando el resto de acusaciones. Spacey se enfrenta a más de 30 casos de agresión sexual, el primero nació por la acusación del actor Anthony Rapp que salió a la luz en noviembre del año pasado. El actor de Star Trek alegaba que Spacey hizo un acercamiento sexual hacía él en 1986, cuando Rapp tenía 14 y Spacey tenía 26 años.

En una entrevista que le hicieron ayer a Guy Pearce, compañero de profesión del actor, alegó que era un “sobón”, según informaron medios locales. “Difícil de contar en este momento” dijo Pearce al ser preguntado sobre su experiencia con Spacey durante la grabación de L. A Confidencial (1997), última película que hicieron juntos. Al referirse al Spacey, Pearce aseguró que es “un actor increíble” pero “es un tío con una mano muy larga”, según la agencia AAP. “Agradezco que tenía 29 y no 14” cuando rodó la película, ironizó el protagonista de Memento.

Tras una lluvia de acusaciones, el ganador de dos Oscar fue despedido de la serie House Of Cards que protagonizaba para Netflix. El director Ridley Scott tuvo que rehacer la película que estaba filmando y volver a grabar las escenas de All the money in the World que encarnaba Spacey con el actor Christopher Plummer en el papel de J. Paul Getty. El director declaró: “No se puede consentir ese comportamiento”.