Elijah Wood: "El videojuego tiene más posibilidades narrativas que el cine"

Actualmente muchos títulos están teniendo grandes personajes femeninos que demuestran que los videojuegos están creciendo en cuanto a miras. Fanise defendía que en 11-11 este no fuese el caso: "En este juego la presencia de la mujer no es algo que nos preguntemos porque está basado en hechos históricos dentro de que es una ficción. Nunca me pregunté si debía añadir a una mujer o no, o si debería estar representada en la Primera Guerra Mundial.

"Para mi, puede ser algo extremo, pero no deberíamos forzar que haya una mujer o poner algo que no sea natural. Está basado en hechos reales y quizás la gente note la ausencia de representación de la mujer pero en esa época en frente no había mujeres excepto en Rusia y no ocurre allí. No lo podría introducir artificialmente. Si hay una historia con una mujer, entonces por supuesto, y podemos crear fuertes historias con personajes femeninos pero no podemos forzarlo", concluía.