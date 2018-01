Más allá del cómic: las mejores recomendaciones de novelas gráficas, el género literario de moda

Los amantes de las historias gráficas están de enhorabuena. En los últimos años las estanterías de las librerías y quioscos se han llenado de obras que bien podrían ser el hermano mayor de los tradicionales cómics. Se trata de la novela gráfica, un género popularizado a finales del siglo pasado que ahora está triunfando en nuestro país y en medio mundo gracias a sus diferentes temáticas y enfoques.

Desde las reinventadas aventuras con zombies o robots de éxitos televisivos hasta biografías, reportajes o ensayos con carácter reivindicativo, hacemos una selección de los títulos más actuales y representativos de la novela gráfica.

Cómic y novela gráfica no es lo mismo. Jessica Abel/Wikimedia

Antes has de saber que, aunque muchas veces los términos cómic y novela gráfica se utilizan indistintamente, los expertos aseguran que hay diferencias. Por ejemplo, las novelas gráficas suelen ser obras completas y un poco más largas que los cómics. Además, suelen tratar temas distintos y destinados principalmente a adultos. Según el historietista español Paco Roca, las novelas gráficas cuentan con “muchas más páginas, una narrativa diferente y una mayor cabida de diferentes temáticas y enfoques gráficos”.

Una viñeta de The Walking Dead. Whplibrary

Los muertos vivientes más televisivos

Detrás de la afamada The Walking Dead hay todo un mundo de cómics y novelas gráficas. Desde 2003, el estadounidense Robert Kirkman lleva publicando un serial que todavía no ha terminado. El pasado octubre se lanzaba en español la sexta temporada de la novela gráfica editada por la editorial Planeta Cómic. En la actualidad se encuentra entre las más vendidas.

Interior de la adaptación a novela gráfica de El diario de Ana Frank publicada el pasado octubre. Megustaleer

El diario de Anne Frank, en imágenes

También se acaba de publicar en castellano y en formato de novela gráfica El diario de Anne Frank, adaptado por Ari Folman y David Polonsky. Ahora la historia de Ana, una niña de trece años que vive de cerca el horror y la barbarie nazi mientras se refugia de la Gestapo en una buhardilla de su Holanda natal, también pasa a este género de éxito. Una nueva oportunidad de acercarse a este estremecedor relato en primera persona.

Varias historietas de la antología española sobre novela gráfica Panorama. Astiberri

Panorama: así es la novela gráfica española de hoy

El conocido guionista de cómics Santiago García publicó en 2013 su antología Panorama, un compendio de historietas inéditas que explicaban el nuevo cómic español. Para ello contó con los mayores representantes de la novela gráfica, como Paco Alcázar, Carlos de Diego o Javier Olivares, así como con nombres de autores más noveles que han amado el cómic desde siempre. Su edición en inglés Spanish Fever ha sido nominada a uno de los Premios Eisner 2017, considerados los Oscars del mundo del cómic.

Una imagen de la novela gráfica Lola Vendetta, más vale Lola que mal acompañada. Megustaleer

Lola Vendetta, una sicaria feminista

La novela gráfica de Raquel Riba Rossy presenta las aventuras de Lola Vendetta, una joven que lucha contra las injusticias de la sociedad actual. Armada con una katana, Lola también utiliza la sátira para, por ejemplo, enfrentarse a los hombres que no la respetan. Además, su historia tiene mucho que ver con la búsqueda de sí misma tras comenzar una reveladora y divertida etapa de soltería.

Viñetas de ‘La torre oscura’. Megustaleer

Aventuras en la torre oscura de Stephen King

Es otra de las recientes novedades que están triunfando como novela gráfica. La mítica serie del estadounidense Stephen King también se ha adaptado a este género. Su protagonista Roland Deschain es un pistolero descendiente de toda una estirpe de caballeros que tendrá que enfrentarse al mal en espectaculares batallas de fango y sangre. Una saga que también se vio en el cine este verano.

Interior de la existosa Maus relatando la vida durante el Holocausto. Megustaleer

Maus, la novela con Pulitzer

El historietista estadounidense Art Spiegelman, hijo de una familia judía de origen polaco, narra en esta novela gráfica las experiencias de su padre, que sobrevivió a un campo de concentración nazi. Utiliza animales para representar los diferentes grupos étnicos: los judíos son ratones, los alemanes los muestra como gatos y el resto tienen forma de cerdos. Su originalidad y su maestría para contar un relato tan estremecedor la ha hecho ser la primera y única novela gráfica galardonada con el premio Pulitzer en 1992. A día de hoy continúa sorprendiendo.

La historia de la enfermedad mental contada en la novela Arrugas. Astiberri

Arrugas, una historia sobre el Alzheimer

El dibujante Paco Roca relata la vida de un enfermo de alzheimer en una residencia geriátrica. Una obra que no cae en la lágrima fácil, sino que desvela una realidad y se centra en la problemática con el firme objetivo de hacer reflexionar al lector. Presentada en 2007, cosechó un gran éxito y fue galardonada con el Premio Nacional del Cómic de 2008, entre otros. Tres años más tarde, la historia vio la luz en el cine.

Una viñeta de Los vagabundos de la chatarra ambientada en Barcelona. Norma Editorial

Crítica social: Los vagabundos de la chatarra

Es una muestra de novela gráfica periodística. En ella el escritor Jorge Carrión y el dibujante Sagar Forniés tratan el mundo de la chatarra en Barcelona. Para ello se centran en la realidad oculta de la ciudad durante un año. Así consiguen una crónica sobre el reciclaje del metal, un retrato urbano de la precariedad, una contraguía turística y un ensayo sobre las miserias de la capital catalana.

El piloto Poe Dameron de la Guerra de la Galaxias, en acción. legionfleia.com

Star Wars y su saga gráfica

El universo de La guerra de las galaxias también tiene sus particulares novelas gráficas, desde los tomos más clásicos de Marvel hasta las nuevas ediciones que llegan mes a mes a las librerías. Uno de los últimos con más éxito es obra de Charles Soule y tiene a Poe Dameron y su equipo de pilotos expertos como protagonistas.

Batman, Superman y demás superhéroes también son protagonistas de los superventas. Marnix de Vries/Flickr

Los clásicos nunca mueren

En las estanterías de novelas gráficas también sobreviven los superhéroes. Por ejemplo, la obra de DC Comics Batman: The Killing Joke escrita por Alan Moore, dibujada por Brian Bolland y John Higgings, sigue estando en el top de ventas. También Batman Vs Superman: The Greatest Battles y Watchmen, una más de Alan Moore.

Los superhéroes de Marvel también ocupan un lugar destacado. Civil War de Mark Millar es una novela gráfica de lectura obligatoria para los amantes de la rivalidad entre Iron Man y Capitán América. En ella se verá de qué parte se ponen otros grandes nombres como Spiderman, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos o la Patrulla-X.