Javier Cercas acusa a los independentistas catalanes de “dar un golpe de Estado”.

El escritor Javier Cercas opinó hoy que los independentistas catalanes "están dando un golpe de Estado y violando todas las reglas democráticas", al tiempo que se mostró críticos con algunos de los partidos de izquierdas españoles. "Están cargándoselo todo. Es así, simplemente", afirma Cercas en una entrevista que hoy publica el semanario uruguayo Búsqueda, en la que también opina que en la comunidad autónoma de Cataluña "son los ricos los que se quieren separar de los pobres, no los pobres de los ricos".

Preguntado por el semanario si hay una utilización del nacionalismo catalán con fines económicos, Cercas consideró que ello es "obvio" y que "lo de Cataluña es la última manifestación del populismo europeo". "El Parlamento catalán, con la desaprobación de sus propios juristas, violó el Estatuto de Cataluña y la Constitución. El 6 y 7 de septiembre hicieron eso pero seguramente aquí nadie lo sabe. Están cargándoselo todo. Es así, simplemente", dice Cercas (Cáceres, 1966).

Sobre la imagen de las fuerzas de seguridad interviniendo las urnas durante el referéndum ilegal del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, Cercas consideró que fue "una imagen fatal (...) Y ha sido manipulada hasta la saciedad". "¿Sabes cuántos hospitalizados hubo? (pausa) Dos. Esto se parece más a las mentiras del Brexit que a nada. Putin ha entrado en campaña; a nadie le interesa más que a él que Europa se desestabilice. Hay toneladas de mentiras", dijo el escritor español al mismo medio.

Respecto a la situación en Cataluña, el escritor señaló al mismo medio que se está "hablando de un ataque a la legalidad democrática como el que ocurrió en España en 1936. En aquel momento fue con tanques y ahora no. Acá no estamos hablando de catalanismo ni de nacionalismo, estamos hablando de democracia". Cercas criticó la actuación del Partido Popular (PP) respecto a Cataluña, al igual que hizo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de quien dijo que "está jugando con fuego", y con lo que consideró "la prostitución de la izquierda". "Yo soy de izquierdas de verdad, creo que hay que estar con los pobres y no con los ricos. Hablo catalán en mi casa pero detesto los nacionalismos y patrioterismos. La izquierda es internacionalista", indicó el autor que vive en Cataluña desde su infancia y donde se ha formado académica e intelectualmente.

El autor de "Soldados de Salamina", "La velocidad de la luz" o "Anatomía de un instante" se refirió también en sus declaraciones al debate en España entre monarquía y república, que calificó de "absurdo", al tiempo que indicó que él prefiere "una monarquía como la sueca que una república como la siria o la venezolana".