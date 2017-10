Facebook no censura los símbolos franquistas, pero sí un pezón

Las políticas de Facebook respecto a lo que consideran contenido inapropiado son tan extrañas como incomprensibles. La compañía da unas guías maestras en su página web, pero no deja claro lo que permite o no. Las mayores polémicas hasta ahora han tenido que ver con los desnudos, un área donde la empresa de Mark Zuckerberg se ha mostrado muy puritana. En cuanto aparece un pezón la foto se quita sin preguntar. Esto ha provocado escenas delirantes, como que una fotografía de La sirenita de Copenaghe fuera retirada porque mostraba "demasiada piel desnuda o connotaciones sexuales evidentes".

Facebook expone su política de contenido respecto a los desnudos de la siguiente forma: “Eliminamos fotografías que muestren los genitales o las nalgas en su totalidad y de una forma directa. También restringimos algunas imágenes de senos femeninos si se muestra el pezón, pero siempre permitimos fotos de mujeres amamantando o que muestren los pechos con cicatrices por una mastectomía. También permitimos fotografías de pinturas, esculturas y otras obras de arte donde se muestren figuras desnudas”.

Grupo llamado Heil Hitler lleno de imágenes del líder nazi.

Sin embargo muchas imágenes de mujeres dando de mamar son censuradas, aunque luego repuestas, y al periódico francés Le Monde le retiraron una de una mujer haciéndose una mamografía por considerarlo inapropiado. Luego rectificaron. Respecto al sexo, la desnudez no es lo único que valoran, sino que se lo pregunten a la poeta Luna Miguel, a la que prohibieron la portada de su último libro El dedo, por colocar una ilustración que mostraba, de forma sutil, una masturbación femenina. Un usuario denunció esa foto como inapropiada y la red social le cerró la cuenta. "Esto es muy duro, después de llevar tanto tiempo ahí y sabiendo que parte de tu trabajo depende de ello. Me da mucha rabia porque mi trabajo depende un poco de las redes sociales", contaba entonces a EL ESPAÑOL.

Menos exigente se muestra Facebook con los símbolos franquistas, que campan a sus anchas por las redes sociales. En esta semanas de tensión con la declaración de la independencia catalana, muchos han aprovechado para rescatar símbolos y banderas de la dictadura y hacer apología en la red social. En España esto no es delito, ya que la Ley de Memoria Histórica, propugnada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, penaliza la presencia de símbolos franquistas en espacios de las administraciones públicas, pero no impide gestos de particulares. Además el delito de apología del franquismo no existe. En 2013, con mayoría absoluta del PP en el Congreso, CiU propuso la creación del delito de apología y enaltecimiento del franquismo. El texto fue rechazado por la mayoría del Partido Popular y en contra del resto de grupos. Por tanto, en esta ocasión es la propia empresa y su política de contenidos la que tiene que decidir qué ocurre.

Bander preconstitucional en un grupo de Facebook.

“Puedes encontrar opiniones muy diferentes a las tuyas, lo que creemos que puede llevar a conversaciones importantes sobre temas difíciles. Sin embargo, para tratar de mantener un equilibrio entre las necesidades, la seguridad y los intereses de una comunidad tan diversa, podemos eliminar determinado tipo de contenido sensible o bien limitar el público que puede verlo. Facebook elimina el lenguaje que incita al odio, es decir, todo contenido que ataca directamente a personas en función de lo siguiente: Raza, Grupo étnico, Nacionalidad, Religión, Orientación sexual, Sexo, género o identidad de género, Discapacidades o enfermedades graves”, dicen las normas de Facebook, que tampoco “admite organizaciones ni personas dedicadas a promover el odio hacia estos grupos protegidos en su plataforma. Al igual que con el resto de nuestras normas, animamos a los miembros de la comunidad a reportar este tipo de contenido”.

Una simple búsqueda demuestra que no muestran mucho interés en prohibir páginas que defienden ideologías nazis o franquistas. El grupo '88 Heil Hitler' existe con fotos del dictador, igual que el de 'Viva Franco', en el que preside una foto suya con todo lo que logró por los españoles. También uno puede encontrar una que insulta a One Direction o Justin Bieber por ser “malditos maricones de mierda” sin que se hayan prohibido por Facebook.

Insulto a los catalanes independentistas.

Siguiendo los consejos de la empresa, EL ESPAÑOL ha intentado denunciar un contenido que consideraba ofensivo. En el grupo 'No eres de Elda si no…' comenzaron a exhibirse banderas preconstitucionales con el águila, además de hacerse comentarios llamando “Nazis y Fascistas” a los catalanes que salieron a votar el 1-O. Se reportó el contenido siguiendo los pasos que ofrecen y la respuesta para retirarlo fue negativa. “Hemos revisado la foto y, aunque consideramos que no infringe ninguna de nuestras normas específicas, has hecho lo correcto al informarnos sobre ella”, dice Facebook que después da una serie de consejos como Eliminar a esa persona, No vengarte o Hablar con alguien.

La doble moral queda en evidencia al retirar una portada de un libro en el que había dibujada una masturbación, un pezón o una estatua que muestra los senos, pero no actuar con la misma contundencia con los símbolos de un régimen antidemocrático.