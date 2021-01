'Tu cara me suena 8' elige este viernes a su ganador con una final en directo

Cristina Ramos como Mónica Naranjo en 'Tu cara me suena 8'. Atresmedia

Jorge González (32), Nerea Rodríguez (21), Rocío Madrid (42), Gemeliers (21) y Cristina Ramos (41) lucharán este viernes por convertirse en el ganador de Tu cara me suena 8 en una gala en directo que contará con Roberto Leal (41), Antonio Orozco (48), Yolanda Ramos (52) y Samantha de Operación Triunfo como invitados, ha confirmado este jueves Atresmedia.

Tras una recta final de infarto, con los concursantes muy igualados en puntos, la pasada semana se conocieron los nombres de los finalistas de la edición, quienes protagonizarán este viernes una gala en directo con actuaciones (fuera de concurso) del resto de los participantes de la edición.

Para intentar conquistar al público y hacerse con la victoria, Jorge González hará de Antonio Orozco, Cristina Ramos se meterá en la piel de una de las protagonistas de El Gran Showman con la canción This is me, Gemeliers harán de Alejandro Sanz, Nerea Rodríguez se enfundará un vestido de Christina Aguilera y Rocío Madrid imitará a Mecano.

Manel Fuentes presentador del programa. Gtres

La octava edición de Tu cara me suena, que comenzó a principios de enero de 2020, se despedirá emitiendo una gala en directo cuyo un público asistente contará con una PCR negativa, según ha informado Atresmedia, y unos invitados de excepción con las visitas del cantante Antonio Orozco, el presentador Roberto Leal, la actriz Yolanda Ramos y la exconcursante de Operación Triunfo Samantha.

Manel Fuentes (46) estára al frente, una noche más, de la gala, en la que el jurado, compuesto por Carlos Latre (41), Lolita (62), Chenoa (45) y Àngel Llàcer(46), dejará que sea el público el que decida con sus votos quién es el ganador de la edición más larga de la historia del talent musical.

