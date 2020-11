Mahi Masegosa y su novio, Rafa Moya, nuevos concursantes oficiales de 'La casa fuerte 2'

Este sábado en Socialité dieron a conocer el nombre de Maricielo Pajares (44 años) como una de las nuevas concursantes de la segunda temporada de La casa fuerte; y horas más tarde, por la noche, Jorge Javier Vázquez (50) sorprendió a todos al desvelar qué pareja nueva estará también en el concurso. Se trata de Mahi Masegosa (28) y su novio Rafa Moya, conocido por el gran público debido a que era el encargado de acudir al plató de Supervivientes a defender a su pareja, la que hizo una bonita amistad con Chelo García Cortés (68) en el palafito hondureño.

Los dos protagonistas de la noticia entraban en directo vía videollamada visiblemente ilusionados con la noticia. Mahi y Rafa quisieron confesar cómo se sienten ahora que están a horas de entrar en el concurso: "Estamos muy felices, muchísimo y con muchas ganas, además de impacientes". En cuanto a los demás participantes, Mahi ha desvelado que: "Yo de Isa Pantoja puedo decir que ya estuve con su mamá en Supervivientes y a Sonia Monroy me conozco sus canciones, canto mejor que ella eh. De Maricielo no sé nada, la verdad".

La pareja lleva a sus espaldas varios años de relación y lo cierto es que en Supervivientes quedó probado el amor que sentían el uno por el otro, lo que no quita que puedan protagonizar alguna que otra discusión: "Ayer discutimos en el Mercadona, lo peor que puede pasar es que discutamos. La cajera se quedó... me quería quitar el azul del pelo y me quería echar un aceite en el pelo que era para quitar las manchas de las manos".

Además de lo referente a su noviazgo, Mahi ya demostró en la aventura de Honduras que su carisma y su excéntrica forma de vestirse y de expresarse eran suficientes para ganarse al público. De igual manera pasó en Maestros de la Costura, programa de TVE presentado por Raquel Sánchez Silva (47) que catapultó a la fama a la joven diseñadora de pelucas de colores. De hecho, cautivó hasta al mismísimo Lorenzo Caprile (53), el jurado más duro del concurso.

En la actualidad, Mahi es youtuber e influencer, acumula casi 400.000 seguidores y es una gran aficionada a la red social Tik Tok, donde arrasa en visualizaciones con sus locos cambios de look o interpretando canciones con vídeos caseros editados de manera profesional.

[Más información: Mari Cielo Pajares, nueva concursante confirmada de 'La casa fuerte 2']