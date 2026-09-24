La reflexión de Joaquín Prat (51) sobre la felicidad: "Lo más importante es tener pasión en todos los aspectos de la vida"

Joaquín Prat (51 años) atraviesa un momento especialmente dulce: se ha convertido en padre por segunda vez con su pareja, Alexia Pla (38). Un periodo que el comunicador afronta con algo menos de "energía física", pero con la misma ilusión y devoción de siempre.

"He disfrutado mucho de Jimena. He cambiado pañales y he dado biberones", reconocía el periodista y presentador de Telecinco hace unos días al recordar su nueva experiencia con la paternidad.

Prat, que ya tiene otro hijo llamado Joaquín fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo, considera que con la llegada de la pequeña la familia, nacida el pasado 8 de junio, está completa: "Hace un mes y medio que me hice la vasectomía", reveló sin tapujos durante la entrega de los galardones anuales del Museo Chicote.

Joaquín Prat, con su pareja, Alexia Pla. Redes sociales

A día de hoy, Prat está aprovechando al máximo su permiso de paternidad, que se prolongará hasta comienzos de septiembre. Será entonces cuando está previsto que retome su actividad al frente de El tiempo justo, coincidiendo con el regreso del programa tras el parón estival y el estreno de su nueva temporada.

"Estamos felices, tranquilos. Apenas salimos de casa, es que estoy feliz. No me acuerdo de lo que trabajo y la verdad es que no os echo de menos. El 7 de septiembre ya estoy de vuelta en la tele y quiero disfrutar al máximo porque el tiempo pasa muy rápido", confesaba en declaraciones a El verano se mueve.

Esta apertura y naturalidad a la hora de abordar su vida privada no es algo nuevo. No es la primera vez que el comunicador habla de los aspectos más personales de su trayectoria.

Ya en 2019, durante una entrevista concedida a FórmulaTV, reflexionaba sobre el éxito televisivo y compartía lo que, para él, son las claves fundamentales de la felicidad, tanto en el plano personal como en el profesional.

Joaquín Pray y Alexia Pla, en la boda de José Moro. Gtres

En aquel momento, al ser preguntado por la fórmula del triunfo en televisión, el presentador lo tenía claro: "La clave del éxito de El programa de Ana Rosa es el espectador, el que nos ve todas las mañanas".

Asimismo, subrayaba el compromiso periodístico como pilar del formato: "Creo que otra de las claves es la honestidad, el contar una información veraz".

Sin embargo, su filosofía de vida va mucho más allá de los platós y las audiencias. En el ámbito más íntimo, Prat destacaba que lo esencial para él es saber exprimir y disfrutar cada día al máximo, guiado siempre por la misma máxima: "Lo más importante es tener pasión en todos los aspectos de la vida".

Una actitud vital que aplica también a los retos y a la vorágine diaria, asegurando que le encanta "que haya años movidos porque convierte el trabajo en algo más interesante". Una visión apasionada que hoy cobra más sentido que nunca en esta nueva etapa vital.