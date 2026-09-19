Rocío, la hermana de Vicky Martín Berrocal, revela a sus 43 años que padece cáncer de piel: "No es el primero"

Durante los últimos meses, el armario de Rocío Martín Berrocal (43 años) había incorporado un complemento que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Gorras de visera amplia, sombreros y accesorios de cabeza se convirtieron en la tónica dominante de sus apariciones públicas y de sus publicaciones en redes sociales.

Estos detalles no pasaron por alto para su comunidad digital. Y por ello, la empresaria, hermana de la diseñadora Vicky Martín Berrocal, ha decidido arrojar luz sin rodeos sobre qué hay detrás de sus recientes cambios de atuendo: se trata de un cáncer de piel.

A través de un vídeo directo en su perfil de Instagram, Rocío ha querido responder en primera persona a las reiteradas preguntas de sus seguidores.

Un carcinoma basocelular en la frente

"Os quería comentar una cosa, ya que me preguntáis mucho durante estos meses el por qué de llevar siempre gorra, sombrero... Que os dais cuenta de todo, ¿eh? Las cosas claras", ha empezado diciendo.

Acto seguido, la sevillana se retiró la gorra ante la cámara para mostrar de forma transparente la marca situada en la parte superior de su frente, cerca del nacimiento del cabello, y detallar el proceso médico que ha atravesado.

"Siempre llevo gorra para protegerme en la calle, en casa no la tengo que llevar. Hace poco me salió una mancha, fui al dermatólogo y me hicieron las pruebas que tenían que hacer y era un carcinoma basocelular. Y había que quitarlo".

Rocío Martín Berrocal, en sus redes sociales. @rociomartinberrocal

Rocío ha explicado además que este diagnóstico no la ha pillado por sorpresa. Este tipo de carcinoma se suma a otros similares de su historial médico: "No es el primero, porque ya aquí me quitaron uno, en la espalda... En fin, no pasa nada, se quita".

Para abordar esta nueva lesión, los especialistas optaron por una vía conservadora antes de la cirugía: "Sí que es verdad que no quisieron operarme, me han hecho primero un tratamiento de seis semanas, por eso tampoco me habéis visto en la playa".

"Son seis semanas con un tratamiento de una crema que va comiendo todas las células cancerígenas que hay ahí o por alrededor. Y nada, ya concluidas las seis semanas, ahora tengo que esperar que se seque, que se caiga la costra y tendrá que volver ahí a ver si ha desaparecido o no", añadía.

Rocío Martín Berrocal, en Vitoria, el pasado 11 de septiembre. GTRES

Alegato a favor de la prevención

La hermana menor de la diseñadora ha querido aprovechar la visibilidad de su testimonio para lanzar un concienzudo mensaje de salud pública: "Quería simplemente que lo supierais. Y también, sobre todo, para que os reviséis, que vayáis al médico si os sale una mancha, un lunar... Por favor, que es súper importante revisarse todos los años".

Para concluir, ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar la fotoprotección a la rutina diaria sin importar la estación del año.

"Y sobre todo también, protegeros del sol. Da igual invierno, da igual verano, da igual que vayáis a la playa o no, da igual que esté nublado: hay que protegerse", ha destacado.

"Vuestra cremita solar, que tan importante es, y palante. Y gracias siempre por preocuparos, porque fijaros que sois muy listos el por qué de tanto tiempo con gorra", zanjaba.