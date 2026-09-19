José Coronado, con Martiño Rivas, en el plató de 'El Hormiguero', el pasado martes 15 de septiembre. Atresmedia.

José Coronado, 69 años: "Antes fumaba un paquete y pico al día. Lo dejé radicalmente: es lo mejor que he hecho en mi vida"

Hay decisiones que marcan un antes y un después en la trayectoria de una persona, y José Coronado (69 años) tiene claro cuál ha sido una de las más acertadas. Y es que, después de una relación con el tabaco que duró décadas, decidió dejarlo de manera rotunda.

El actor madrileño ha recordado cómo disfruta ahora de las consecuencias de abandonar su hábito durante su reciente visita a El Hormiguero. Allí ha reflexionado sobre su salud y sobre la dependencia a la nicotina que lo acompañó durante gran parte de su vida.

Acompañado por el también actor Martiño Rivas, Coronado acudió al plató presentado por Pablo Motos para promocionar su nuevo proyecto de ficción: El problema final, una miniserie producida para Netflix basada en la aclamada novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte.

José Coronado y Martiño Rivas, en su entrevista en 'El Hormiguero'. Atresmedia.

Un 'Diez negritos' "a la española"

Durante la entrevista, el propio Pablo Motos reparó en un detalle característico del vestuario y la ambientación de época de la producción: la gran cantidad de personajes que aparecen fumando en pantalla.

Este matiz técnico terminó sirviendo en bandeja el testimonio personal del actor sobre su antigua adicción. "Yo soy exfumador. En la serie fumaba unas hierbas no ofensivas que se usan en teatro", ha explicado el intérprete.

"Al principio se veían mal, pero después de tres meses ya estaba deseando que llegase alguna escena. Antes fumaba un paquete y pico cada día. Lo dejé radicalmente y estoy feliz: es lo mejor que he hecho en mi vida".

Más allá de las anécdotas de rodaje, los invitados desgranaron los pormenores de la trama de El problema final, una historia de misterio y deductiva con una marcada estética visual.

En la serie, Coronado encarna a un veterano intérprete cuyo papel más emblemático fue dar vida al célebre detective de Baker Street en producciones de bajo presupuesto.

"Mi personaje es un actor que ya casi no trabaja, pero que ha pasado la vida haciendo una serie B de Sherlock Holmes. Le invitan a investigar y el tío se viene arriba", ha relatado en el espacio de Antena 3.

"Es un Diez negritos, pero a la española, con un look más mediterráneo, más colorido. Es de una belleza visual increíble".

José Coronado GTRES

El actor ha hecho hincapié en la faceta interactiva de la narración, pensada para involucrar activamente al espectador desde los primeros compases del metraje: "Lo mejor es que a los 20 minutos el espectador ya está jugando: 'Pues es este, es aquel'. Lo maravilloso es que es una serie para verla en familia, con tu pareja, y para jugar. Ese es el espíritu".

La conversación también dejó espacio para hablar del apartado físico de la producción, destacando una cuidada escena de duelo a espada en la que Coronado comparte pantalla con la actriz María Valverde.

Asimismo, ha revelado que su preparación con la esgrima se remonta a varias décadas atrás. "Llevo muchos años en esto. Hace 30 años hice Don Juan Tenorio y luchábamos a espada. Me pusieron a Campomanes, campeón de España. Me dijo: '¿Quieres aprender una coreografía o quieres pelear?", ha relatado.

Y proseguía: "Me tiré un mes yendo a esgrima. No sabes lo duro que es, pero aprendí un poquitín y luego ya, con profesor y coreografías, salió".

Con un reparto estelar, una trama de intriga clásica y la firma de Pérez-Reverte, El problema final se estrena en el catálogo global de Netflix el próximo 25 de septiembre.