Muere a los 21 años de forma inesperada el hermano pequeño de la influencer Rocío Irisarri: "El mundo se ha parado"

Tristísima noticia la que se ha conocido en las últimas horas, y que enluta los corazones de la comunidad de creadores de contenido: ha fallecido Javo, el hermano pequeño de la influencer Rocío Irisarri (31 años), de forma inesperada, a los 21 años.

Tras semanas de un inusual silencio en sus perfiles públicos, la también podcaster madrileña ha vuelto a conectarse con sus seguidores para comunicar la devastadora noticia familiar. El deceso del joven tuvo lugar el 30 de agosto, aunque se ha conocido ahora.

A través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Irisarri explica la causa de su ausencia y rinde un sentido homenaje a la memoria de su hermano, acompañando el texto con un carrusel de imágenes familiares.

En su comunicado, la comunicadora traslada la conmoción que atraviesa su entorno íntimo tras el fallecimiento del joven.

"El 30 de agosto el mundo se paró para mi familia. Mi hermano pequeño, Javo, nos dejó de una manera muy inesperada. Están siendo días muy difíciles en los que todavía no tengo muchas palabras", ha comenzado el que es, sin duda, su post más difícil.

"Y a pesar de ello, no tengo ninguna duda de que vamos a seguir disfrutando de la vida y de la música tanto como le gustaba, por él, por nosotros. Si alguien me pregunta qué puede hacer por la familia, lo tengo muy claro: escuchadle mucho, que su música no deje de sonar".

Conocido en el circuito artístico bajo el seudónimo de Javoo, el joven se había abierto paso como una de las promesas del rap y la música urbana madrileña.

Javo, en una imagen de las redes sociales de su hermana. Redes Sociales

Con un repertorio que superaba los 34.000 oyentes mensuales en Spotify -gracias a composiciones como Pixar, Sobre ti-, el artista definía su labor compositiva en sus biografías oficiales como la de "un muchacho madrileño, sencillo que ha decidido hacer de la música su mejor terapia".

La confirmación de la pérdida del joven ha provocado una inmediata reacción de solidaridad entre las principales figuras de la industria de los contenidos digitales en España.

Compañeras de profesión y referentes del sector han querido arropar públicamente a la comunicadora en la sección de comentarios de la publicación.

Nombres como Laura Escanes (30) -"Muchísimo ánimo amor, muchísima fuerza"-, María Pombo (31) -"Estos momentos on repeat en el corazón"-, Paula Nata (37) o Ichi Aragón (41) han compartido mensajes de consuelo.

De forma especial se ha volcado María Fernández-Rubíes (35), socia y coanfitriona de Irisarri en el pódcast Tómatelo con vino, quien le ha dedicado un cariñoso "TQ y te abrazo, Rocito, con todo mi corazón".

Asimismo, el creador Tomás Páramo (30) ha sumado sus condolencias con el mensaje: "Eternamente en vosotros, Ro".

Ante el alud de muestras de afecto, Irisarri ha utilizado sus historias de Instagram para expresar su agradecimiento a la comunidad, comprometiéndose a responder personalmente a las miles de cartas y mensajes recibidos por parte de sus seguidores.

Un mazazo personal

En otro orden de cosas, el fallecimiento de su hermano acontece en una etapa de importante consolidación profesional para Rocío Irisarri.

En los últimos años, la creadora ha afianzado su posición en el panorama mediático gracias a su naturalidad frente a los micrófonos y a su capacidad para conectar con el público joven.

Su labor al frente del pódcast semanal Tómatelo con vino -formato audiovisual centrado en reflexiones generacionales y confidencias- la ha situado de forma recurrente en las listas de programas más escuchados en las plataformas de emisión en continuo.