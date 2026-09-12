Vicky Martín Berrocal conoce a la familia que su padre le ocultó y revela que sufrió un aborto en la segunda entrega de su reality

El próximo martes, 15 de septiembre, Movistar Plus+ estrenará la segunda temporada del docureality Las Berrocal con un doble capítulo. Serán un total de seis episodios -el resto se emitirán de manera semanal los martes- donde Vicky Martín Berrocal (53 años), su hija Alba (26), su hermana Rocío (44) y su madre, Victoria Martín Serrano (79) seguirán mostrando su día a día con confesiones a cámara, momentos cotidianos y decisiones que marcan el futuro de cada una.

EL ESPAÑOL ha visionado ya, en primicia, las dos primeras entregas y ha podido comprobar que la historia familiar paterna de las Berrocal sigue siendo la columna vertebral de toda la saga. Y es que uno de los momentos más importantes se produce cuando Vicky viaja al pueblo de su padre para conocer a su "familia invisible", la que siempre tuvo pero nunca conoció.

"Iba paseando tres días antes de terminar las vacaciones por Punta Umbría y alguien me dice: "¡Prima, prima!". Y entonces me giro y le digo: "¿Quién eres?"; y me dice: "Soy tu primo". Ahí empezó esa cosa de querer saber", relata la diseñadora.

Frame de la segunda temporada de 'Las Berrocal'. Movistar Plus+

Cabe recordar que su padre, José Luis Martín Berrocal, alternó dos vidas conyugales paralelas. Una con su esposa en Madrid, Marisa del Molino, con quien tuvo tres hijos: Marisa, José Luis y David. Y otra con Victoria, en Huelva, y sus dos hijas, Vicky y Rocío. La empresaria ha contado en varias entrevistas que no fue plenamente consciente de esa doble vida hasta que cumplió 21 años, cuando descubrió que tenía tres hermanastros en la capital.

Así que, tras el encuentro casual con su pariente, Vicky quiso visitar La Velilla, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Sepúlveda (Segovia), donde vivieron sus abuelos. Un lugar donde todos sus primos paternos se reúnen una vez al año. "Inmediatamente me sentí como en casa, me sentí muy querida", aseguró.

Allí conoció al resto de familiares que nunca había visto y pudo entrar en la casa de su abuela paterna por primera vez. Según Victoria Martín Serrano, la madre de José Luis nunca quiso conocerlas.

Vicky Martín Berrocal. Movistar Plus+

"Abrir la puerta de esa casa me llevaba a muchos sitios y me hizo entender muchas cosas. Me he reencontrado con esa parte de mi vida que nunca he tenido y que necesitaba para sentirme mucho más feliz. La vida no me dio esa oportunidad que a ellos sí les dio".

Cuenta Vicky Martín Berrocal que una de las cosas que más le impactó ese día fue cuando una de sus familiares le comentó que en los Berrocal tenían predisposición a tener mellizos. "Me dio la respuesta a 26 años de mi vida. Yo traía otro hijo, pero una no cuajó, cuajó Alba, pero venía otra. ¿De dónde venía eso?".

Esta revelación, que conecta los puntos entre su historia paterna y su propia experiencia como madre, es uno de los momentos más intensos de estos primeros capítulos. Además, es la primera vez que habla de ello públicamente.

Vidas paralelas

La historia paterna que ahora resuena en Las Berrocal arranca en los años 60 y 70, cuando José Luis, ya casado y con hijos en Madrid, comienza una relación paralela en Huelva con Victoria Martín Serrano, una joven onubense que trabajaba en unos grandes almacenes y que más tarde tendría su propia tienda de moda.

"Me enteré que José Luis tenía otra pareja por la mujer de un arquitecto. Fuimos a cenar, después fuimos a tomar una copa... José Luis y el arquitecto se sentaron en la barra y nosotras en otra mesita y entonces me dice: '¿Tú sabes que José Luis tiene una niña?' me quedé...", explicó la madre de Vicky Martín Berrocal en la primera temporada del docureality.

Victoria Martín Serrano. Movistar Plus+

En aquellos años Victoria vivía en un ático en Las Colonias de Huelva con sus padres. Intentó continuar con su vida hasta que se dio cuenta que estaba embarazada. "Yo me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias', la que quiera que se baje", confesó.

Vicky y su hermana crecieron con la ausencia de su padre, que pasaba largas temporadas en Madrid. Aún con todo, le profesaron un cariño inmenso y le consideran un referente absoluto en sus vidas.

José Luis Martín Berrocal falleció en 2008, en Sevilla, a los 76 años. Antes de morir, llegó a encargar varias esculturas de sí mismo, que hoy están repartidas entre las casas de su viuda y sus hijas, como una presencia casi fantasmal que las observa desde cada esquina.