Iñaki Urdangarin y su novia, Ainhoa Armentia, se instalan en Barcelona: el motivo y el cambio significativo en la empresa de él

Fue el pasado mes de febrero cuando EL ESPAÑOL se hizo eco de que Iñaki Urdangarin (58 años) fijaba en Barcelona su lugar de trabajo, tras fundar, junto a dos socios, la empresa Bevolutive, que se dedica al coaching y al acompañamiento personal y profesional.

Fue aquel un cambio en su vida importantísimo, en un 2026 que ha vivido cargado de proyección pública para el exduque de Palma, después de que viera la luz su libro autobiográfico, Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes. Iñaki sigue viviendo y sumando aprendizajes.

Cuando se descubrió que había establecido su centro de operaciones en Barcelona, muchos se preguntaron qué iba a pasar con su vida en Vitoria junto a su razón de amor, Ainhoa Armentia, con la que vivía en régimen de alquiler en una casa en la misma urbanización de la madre de Iñaki.

Imagen de Iñaki Urdangarin en su nuevo proyecto, Bevolutive. Redes Sociales

Tocaba separarse, vivir más alejados; el trabajo se imponía, y Armentia continúa teniendo su fuente de ingresos en la capital de la comunidad autónoma del País Vasco. En su momento, a EL ESPAÑOL se trasladó que era un "sacrificio" que compensaba a la dupla.

Ahora, después de un verano juntos, en el Empordà, como informa Vanitatis, Iñaki y Ainhoa emprenden una nueva etapa, juntos. La periodista Silvia Taulés publica unas fotografías que no dejan lugar a dudas: Iñaki y Ainhoa están trasladando gran parte de sus pertenencias a Cataluña.

En las instantáneas se los ve descargando, mano a mano, una pick-up blanca. Ese traslado tuvo lugar el pasado domingo y sostiene la publicación que la intención de la pareja es pasar "temporadas" en la capital catalana.

De acuerdo a la información de dicho medio, Iñaki y su pareja se han instalado en "la casa en la que Pablo Urdangarin ha vivido durante los últimos años". Se trata de un inmueble de un matrimonio "muy amigo" de los exduques de Palma.

Iñaki y Ainhoa. Europa Press

EL ESPAÑOL ha podido conocer que en esa casa vivirá, la mayor parte del tiempo, Iñaki Urdangarin, pues Ainhoa no dejará de "ir y venir" de Vitoria a Barcelona, pues en el País Vasco no sólo tiene el trabajo -en una empresa de construcción-, sino "a sus niños".

En esa línea, se aclara que la casa que tiene en alquiler la pareja, en la urbanización Ciudad Jardín, sigue operativa y disponible, pues es donde vivirá Ainhoa en sus estancias en la ciudad.

En otro renglón, EL ESPAÑOL ha podido averiguar nuevos datos sobre la empresa que el exduque y sus socios fundaron a principios de año, Somos Bevolutive SL. Según reza Investiga Pro, la sociedad fue constituida el 2 de enero de 2026, con sede en Barcelona.

Con un capital social de 10.000 euros, esta Sociedad Limitada tiene el objeto social de desarrollar "actividades de consultoría de gestión empresarial y actividades de las agencias de publicidad". Lo curioso de esta empresa es que hasta el pasado mes de julio sólo figura un nombre.

El de Ignacio Saltor, socio de Iñaki y amigo personal. Esta persona ocupaba el cargo de Administrador Único. No obstante, el 24 de julio pasado hubo importantes y significativos cambios en el organigrama de la empresa. De entrada, Saltor se dio de baja como Administrador Único.

Ese mismo día, Iñaki Urdangarin comenzó a figurar en la sociedad como Administrador Solidario. No está solo ante ese cargo: lo acompaña Núria Sala, una compañera de trabajo. Esta mujer no es nueva en el calendario laboral y de amistad del exduque.

Núria Sala, en una imagen extraída de su LinkedIn. LinkedIn

La nueva 'mejor amiga' de Iñaki pasa mucho tiempo con él y comparten confidencias. "Son grandes compañeros y comparten mucho tiempo", informó quien lo sabe a EL ESPAÑOL hace unos meses.

Sala es directora estratégica y consultora de marketing. Es una profesional con una trayectoria sólida, acostumbrada a liderar grandes proyectos para empresas.

"Ha liderado grandes proyectos para empresas e instituciones. Tras años creando marcas y campañas de impacto, hoy acompaña a personas y organizaciones en procesos de transformación, impacto y legado", se puede leer desde la web.

Junto a ella, Iñaki Saltor, el exjugador de baloncesto Ferran Martínez, Laia Soler y Maria Millà, completan un núcleo duro que ha empezado a sumar casos de éxito, como el del medallista Thierno Boubacar, que ha confiado en Bevolutive para seguir escalando en su carrera.

A propósito, la periodista Silvia Taulés informa que la empresa de coaching de Iñaki está viviendo un boyante trance tras haber trabajado con el Comité Olímpico Español y con la Federación Española de Balonmano.

Cristina de Borbón, también en Barcelona

Hace unos meses, los medios de comunicación especializados en crónica social informaban que la infanta Cristina abandonaba Ginebra para instalarse en la Ciudad Condal. Meses atrás, Cristina estuvo mirando casas en Barcelona. Desea fijar su residencia allí, e ir viajando.

Sea como fuere, lo que es un hecho es que Barcelona, la ciudad que en su día lo fue todo para Cristina e Iñaki Urdangarin, vuelve a unir los caminos de los exduques de Palma. El hecho de coincidir geográficamente en la misma ciudad no supone ningún escollo para ellos.

Los exduques de Palma paseando por Vitoria en 2019. Gtres

Su relación, por más que se haya aseverado lo contrario, hace tiempo que es cordial y alejada de cualquier reproche o animadversión. De hecho, no tienen problema alguno en coincidir en acontecimientos familiares, siempre en el marco del bienestar de sus hijos.

Así, dos décadas después de que la ciudad se convirtiera en el gran escenario de su vida en común, la capital catalana reaparece ahora como eje central de sus nuevas etapas por separado.

Para entender el peso que Barcelona tiene en esta historia hay que retroceder a finales de los años noventa, cuando la infanta Cristina, entonces una joven profesional, y el exjugador de balonmano Urdangarin se convirtieron en una de las parejas más populares del país.

La ciudad que había encumbrado a Urdangarin como héroe deportivo se transformó en el telón de fondo perfecto de una historia de amor entre la hija del rey Juan Carlos y un deportista de élite. Su boda, celebrada en Barcelona en octubre de 1997, selló ese vínculo.

A partir de entonces, Barcelona fue el epicentro de su vida familiar. Allí instalaron su hogar, en una zona acomodada y discreta, y allí nacieron y crecieron sus hijos, integrados en colegios y rutinas propias de la burguesía catalana de alto nivel. Lo demás, es historia.