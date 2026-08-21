La familia que arropa a Curro Romero tras su ingreso: su mujer, Carmen Tello, 4 hijos políticos y una hija biológica

"Es lo menos que puedo hacer. Estar con él, cuidándolo", ha asegurado Carmen Tello (70 años), mujer de Curro Romero (92), a EL ESPAÑOL en las últimas horas. El Faraón de Camas ha sufrido, en las últimas horas, un nuevo contratiempo de salud.

En concreto, una delicada neumonía lo ha llevado de nuevo al hospital. Hace tiempo que la salud le viene dando disgustos, pero todos los sortea con maestría: "Es un hombre muy fuerte", dice Carmen. Y no se equivoca. Curro sale de todas.

Y de ésta también lo hará. A su lado, tiene a la mejor compañía: la de su familia. Su esposa y razón de amor, Carmen Tello, los cuatro hijos que ésta tuvo con Miguel Ángel Solís-Beaumont y Martínez Campos -como si fueran del diestro, de tan cercanos-, y su hija, Conchita Romero.

Carmen y Curro Romero. Gtres

Todos están al quite, muy pendientes de Romero. Por no hablar de las llamadas de teléfono, que atiende Carmen, de grandísimos amigos de Curro, preocupados por él. Qué duda cabe de que el diestro cuenta con el sostén de una estructura familiar profundamente unida.

Para comprender la solidez del núcleo que rodea hoy al maestro, es preciso echar la vista atrás hacia la trayectoria vital de Carmen Tello.

Antes de unir su destino al de Curro Romero, la aristócrata sevillana vivió una intensa y convulsa historia de amor con Miguel Ángel Solís-Beaumont y Martínez Campos, marqués de Valencina y miembro de una de las familias con mayor alcurnia y arraigo de la nobleza andaluza.

Carmen Tello y el marqués de Valencina contrajeron matrimonio muy jóvenes, construyendo una vida familiar acomodada de la que nacieron sus cuatro hijos: Fernando, Carmen, Miguel y Enrique.

El matrimonio, en una imagen reciente. Gtres

Durante más de dos décadas, la pareja representó la cúspide de la alta sociedad hispalense. Sin embargo, a finales de la década de 1990, el desgaste de la convivencia y el progresivo distanciamiento terminaron desembocando en la separación del matrimonio.

En la Sevilla conservadora de la época, el divorcio de los marqueses de Valencina supuso un auténtico terremoto social.

Carmen Tello tuvo que afrontar el juicio y el murmullo de los salones tradicionales. A pesar de las tensiones iniciales y del coste mediático, Tello priorizó el bienestar de sus cuatro hijos, quienes con el tiempo comprendieron el cambio de rumbo de su madre.

El matrimonio, en una fotografía tomada en 2018, en Sevilla. Gtres

Al tiempo, llegó Curro a la vida de Carmen. A día de hoy, Fernando, Carmen, Miguel y Enrique actúan como verdaderos 'hijos políticos' para el veterano diestro, acompañándolo con devoción en este bache de salud.

El flechazo entre Curro Romero y Carmen Tello derivó en una de las historias de amor más consolidadas y respetadas de la crónica social española.

Tras años de convivencia y una primera boda civil celebrada en la intimidad en 2003, la pareja pudo cumplir su gran sueño en febrero de 2023: darse el 'sí, quiero' por el rito católico.

Aquella ceremonia religiosa tuvo lugar tras el fallecimiento de la primera esposa del diestro, la mítica bailaora Conchita Márquez Piquer, lo que permitió obtener la tan ansiada nulidad ecuménica.

El enlace por la iglesia, celebrado en la capilla de la Casa de Pilatos de Sevilla, certificó la devoción absoluta de un matrimonio que se ha convertido en ejemplo de lealtad y amor.

Conchita, la hija del 'Faraón'

Curro junto a su hija, Conchita. Gtres

Mención aparte se merece la siempre discreta Conchita Romero Márquez, única hija biológica de Curro Romero.

Nacida fruto de su turbulento y mediático matrimonio con Concha Márquez Piquer, Conchita ha mantenido a lo largo de toda su vida una postura marcada por la más absoluta discreción y el alejamiento de los focos mediáticos.

A diferencia de la elevada exposición pública que caracterizó a sus progenitores y a la trágica pérdida de su hermana Coral en un accidente de tráfico en 1986 -un dolor destructivo que marcó para siempre la vida del diestro-, Conchita optó por construir un perfil reservado.

Un recogimiento centrado en su vida personal y profesional al margen del circuito de las revistas del corazón.

A pesar de la distancia o los altibajos que en determinados momentos del pasado atravesó la relación entre el diestro y la rama familiar Márquez Piquer, Conchita Romero ha mantenido siempre un canal de afecto filial con su padre.

En las fases más delicadas de la salud del matador, su presencia y preocupación constante han puesto de manifiesto que el lazo de sangre se mantendría intacto.