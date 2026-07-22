Las dos fiestas privadas de 'La Roja': sin móviles, con chicas de imagen e invitadas como Ana Mena o Victoria Federica

Que somos campeones del mundo no es una sorpresa para nadie y que los españoles sabemos celebrar como nadie, tampoco. Pero ¿y si te dicen que los futbolistas de la Selección Española no celebraron todos juntos el nuevo título que conquistaron en Nueva York?

Madrid recibió a La Roja este lunes, 20 de julio, y, entre un sinfín de celebraciones, recepciones y actos protocolarios, llegó el momento de festejar en privado.

EL ESPAÑOL tiene los datos de todo lo que no se vio en una de las noches más especiales para el fútbol español.

Después de recorrer la capital entre miles de aficionados, los jugadores decidieron celebrar el título mundial junto a sus amigos y familiares. Sin embargo, no todos los 26 campeones compartieron la misma fiesta. La celebración se dividió en dos encuentros privados, ambos en Madrid.

La Selección Española en la celebración en la Plaza de Cibeles. Gtres

El primero tuvo lugar en la discoteca Fitz, cerca de Plaza de España. El segundo, mucho más exclusivo, se celebró en el club Vandido.

Si algo caracteriza a las fiestas de los futbolistas es la discreción y lo poco que trasciende de ellas. "Lo que pasa en Vandido, se queda en Vandido", aseguraban algunos de los asistentes. Pero se equivocaban.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a información en exclusiva sobre la celebración de los Reyes del Mundo y puede confirmar algunos detalles que muy poca gente conoce.

La fiesta tuvo lugar en uno de los clubs más exclusivos de la capital, frecuentado por numerosos rostros conocidos y reconocido por su luz tenue y su decoración ostentosa.

Hasta allí se desplazaron algunos de los jugadores de la selección. Entre los que más destacaron durante la noche estuvieron Nico Williams (24 años), Álex Baena (25), Pedri (23), Mikel Merino (30), Pau Cubarsí (19) y Ferran Torres (26), entre otros.

Eso sí, una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Lamine Yamal (19), considerado por muchos como uno de los más fiesteros -o al menos eso cuentan- de la Selección.

Todos acudieron acompañados por amigos y algunos familiares. Entre los invitados predominó claramente el público masculino, aunque también hubo rostros conocidos del mundo de la música y las redes sociales.

Entre ellos se encontraban Omar Montes (38), Ibai Llanos (31), Victoria Federica (25), Ana Mena (28), Dani Fernández (34) y el influencer y exparticipante de La isla de las tentaciones Gonzalo Montoya (34).

Barra libre y chicas de imagen

La fiesta en Vandido, la más privada de la noche, comenzó sobre las 00.00 y se prolongó hasta las 7.00 de la mañana, aproximadamente.

Una celebración de la que apenas han trascendido imágenes. El motivo es sencillo: al entrar al establecimiento, los invitados tenían que entregar sus teléfonos móviles para evitar cualquier fotografía o vídeo del interior.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los futbolistas y sus invitados compartieron espacio con otros asistentes ajenos a su entorno más cercano.

Ferrán Torres en la celebración de la Plaza de Cibeles. Gtres

Además, estuvieron rodeados de chicas que se encontraban en la fiesta. Sin embargo, y a diferencia de otras informaciones que han trascendido sobre celebraciones de futbolistas, estas sí estaban contratadas como imagen para el evento.

Durante toda la noche disfrutaron de barra libre con marcas prémium, un detalle que, según las fuentes consultadas por este periódico, fue muy bien recibido entre los presentes.

Eso sí, EL ESPAÑOL desconoce si el club cerró sus puertas en exclusiva para los campeones del mundo. Lo que sí ha podido confirmar es que la pista de baile permaneció prácticamente vacía durante toda la noche, mientras que el reservado estuvo completamente lleno.

Los más solicitados fueron Ferran Torres y Pedri, mientras que Mikel Merino optó por un perfil mucho más relajado. En cualquier caso, todos se mostraron muy cercanos con los asistentes y disfrutaron de una noche marcada por un único motivo: celebrar que acababan de proclamarse campeones del mundo.

La noche en Fitz

Cuando dicen que hay clases, dicen la verdad. La discoteca Fitz se convirtió en el afterparty que todo el mundo esperaba y en la celebración más pública de la noche.

Allí, los reservados junto a familiares y amigos se llenaron de la alegría de los campeones del mundo. Aunque no de todos. Marc Cucurella (27), Borja Iglesias (33), Pedro Porro (26) y Alejandro Grimaldo (30) optaron por celebrar el título lejos del resto de sus compañeros.

Borja Iglesias incluso se puso a los platos y ejerció de DJ durante parte de la noche, mientras que Cucurella no dudó en coger el micrófono para animar e interactuar con los asistentes. A su lado, el resto de futbolistas disfrutó del momento entre saltos, cánticos y gritos de euforia.

Eso sí, la principal diferencia respecto a la fiesta de Vandido fue la exposición. En Fitz sí hubo teléfonos móviles y, por tanto, también imágenes de la celebración que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Una escena que contrasta por completo con la vivida en el otro local, donde la discreción fue absoluta y la fiesta transcurrió en un ambiente mucho más exclusivo, íntimo y privado.