Melendi recuerda su incidente del avión 20 años después: "Mi mundo se frenó en seco y puse mi carrera en peligro"

Melendi (47 años) ha rememorado uno de los episodios más polémicos y mediáticos de su trayectoria: el incidente a bordo de un vuelo a México en 2007 que obligó a la aeronave a regresar a Madrid.

Durante su participación en el podcast El rincón de los errores, el artista ha analizado las consecuencias de aquel suceso, reconociendo el fuerte impacto familiar y profesional que tuvo, pero definiéndolo, con los años, como un punto de inflexión indispensable para su evolución.

"Hay un error en mi vida que marca un antes y un después. Es un avión comercial que cogemos a México. En un vuelo comercial sufrimos un altercado", relató el cantante durante la entrevista.

La situación escaló rápidamente hasta volverse insostenible a miles de pies de altura: "Al final hubo una movida muy gorda con el piloto y con el sobrecargo y se dio la vuelta al avión con 300 pasajeros. Ahí me detienen y mi mundo se frena en seco".

Más allá de las consecuencias legales y el inmediato escrutinio público, el verdadero golpe para el asturiano ocurrió en el ámbito privado al ver el sufrimiento de su entorno y verse obligado a confrontar su propia realidad.

"Empiezas a ver a tu madre sufrir y empiezas a verte a ti mismo desde otro lugar. Fue un punto de inflexión para que empezara a caminar otro camino que no ha sido nada fácil", confesó.

A pesar de la gravedad de lo ocurrido, el intérprete asegura que aquel traumático episodio fue el detonante necesario para iniciar una profunda reestructuración de su vida.

"A partir de ahí comienza mi camino de autoindagación personal, así que bendito error", reflexionó en el podcast.

No obstante, Melendi no oculta que el proceso de cambio no fue sencillo ni nació de una voluntad inicial de enmienda, admitiendo con total transparencia que la presión del entorno fue lo que le empujó a reaccionar.

"Tengo que ser totalmente honesto: no estaba preparado para recibir ayuda todavía en ese momento. Me vi obligado a pedir ayuda por las circunstancias. Puse mi carrera en peligro", explicó el artista, exponiendo la difícil realidad de un proceso de recuperación que comenzó por pura necesidad y que terminó por reconducir su vida y su carrera musical.

Melendi durante uno de sus conciertos. Gtres

Fue a rehabilitación y aún "no queriendo estar ahí, aprendí muchas cosas", dice. "Puedes volver a caer, porque estamos todo el tiempo entre luces y sombras, pero una vez que ves un poco de luz, es muy complicado seguir creyendo tus propias mentiras y justificándote".

Al echar la vista atrás, Melendi también reflexionó sobre cómo la música llegó a su vida de manera totalmente imprevista, alejándose del perfil de artista vocacional desde la infancia.

"Cogí mi primera guitarra con 17 años y a los 20 grabé mi primer disco. No te creas que fui una persona que desde pequeño quería ser artista. Tenía inquietudes, pero era muy tímido y no me sabía comunicar. No tenía ni idea que esto iba a terminar así, siendo cantante. Al final los caminos del Señor son misteriosos", confesó con honestidad sobre sus comienzos en la industria.

Hoy en día, la realidad de Melendi es radicalmente distinta a la de aquella turbulenta etapa. El asturiano vive un presente plenamente equilibrado, volcado en su música y, sobre todo, en su numerosa familia.

El cantante comparte su vida con la bailarina y modelo argentina Julia Nakamatsu (34), con quien se casó en 2019 tras varios años de relación. Junto a ella ha formado un sólido hogar en el que cría a sus tres hijas más pequeñas: Lola, Abril y Dakota.

Además, el artista es padre de Carlota y Marco, nacidos de relaciones anteriores, completando un clan de cinco hijos que se ha convertido en su prioridad absoluta y en su principal motor.

Ese deseo de estabilidad y privacidad ha llevado al cantante a planificar al milímetro su próximo proyecto de vida. Tras vender su anterior residencia y pasar una breve e intensa temporada de alquiler en la exclusiva urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón, Melendi ha decidido regresar al municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde ya residió en el pasado.

SaraFernandez_03 (2).JPG Sara Fernández EL ESPAÑOL

Allí se encuentra construyendo su nuevo hogar familiar, como informó EL ESPAÑOL en exclusiva. Se trata de un chalet vanguardista unifamiliar, caracterizado por sus amplios ventanales y un diseño de líneas horizontales. Un refugio definitivo, moderno y seguro, diseñado a la medida de su familia numerosa y muy alejado del ruido mediático de sus inicios.