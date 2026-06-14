Rebeca Toribio, ex de Miguel Ángel Silvestre, habla de su embarazo, 10 meses después de la ruptura con el actor

A principios de junio de 2025, la prensa del corazón se hacía eco de una de las noticias más comentadas de la temporada: el fin de la relación entre la empresaria e influencer Rebeca Toribio y el actor Miguel Ángel Silvestre (44 años).

Justo diez meses después de la ruptura salía a la luz que su expareja estaba embarazada. Ahora, en un momento de serenidad, ella misma ha querido relatar cómo vivió el cierre de aquella etapa.

"¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa? Que sea yo más pública que otra persona... ¿Quién no ha pasado por un dolor de amor del corazón?", ha reflexionado.

Rebeca Toribio, ex de Miguel Ángel Silvestre. Europa Press.

"¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa?"

La historia de amor entre el actor y Rebeca Toribio se prolongó durante aproximadamente dos años. Todo comenzó en el verano de 2023, cuando sus caminos se cruzaron en el festival Arenal Sound.

Desde entonces, el noviazgo copó numerosos titulares hasta el desenlace definitivo de su idilio a las puertas del pasado estío.

Ahora, lejos de ocultar su vulnerabilidad, Rebeca ha hablado sin rodeos del desamor.

"Todos, todos pasamos por dolores del corazón y ojalá que mi testimonio, que es un poquito más público, pueda servir para acompañar a otras personas que lo están pasando en su casa igual que yo lo haya podido pasar. Al final todos somos iguales", ha destacado.

Rebeca Toribio mantuvo una relación sentimental de dos años con Miguel Ángel Silvestre. GTRES

Una maternidad independiente

A día de hoy, Toribio no mantiene ningún tipo de contacto con Silvestre, pero encara su futuro inmediato con optimismo.

"Todo muy bien, la verdad, todo muy bien. Cada uno por su lado, él con sus proyectos profesionales, yo con los míos", ha explicado.

Pronto será madre y nada le hace más ilusión. "Ahora con mi proyecto principal, que es la maternidad, y muy feliz", ha añadido.

La nueva realidad de la emprendedora, cuyo embarazo trascendió 10 meses después de conocerse la separación, radica en su firme decisión de afrontar la maternidad en solitario.

"Este paso de la maternidad ha sido por eso, por sentirme un poco desengañada, no querer forzarme a conocer a una persona para crear una familia y querer crearla yo sola", ha reconocido.

Rebeca Toribio. Cedida

El hallazgo de la fe

Este equilibrio al que ha llegado en estos momentos, dice, es el resultado de un duro proceso de reconstrucción personal. Y es que tuvo que lidiar con una "gran depresión", de la que logró salir gracias a "una combinación de todo: una vida saludable, una mentalidad saludable, ayuda de profesionales".

"De todo se sale, absolutamente. Yo siempre lo digo", insistía. En su caso, logró superar su peor momento gracias a la terapia: "La psiquiatría y la psicología para mí son súper importantes".

A todo ello se suma "también ahora la fe, que es lo más importante que hay en mi vida, mi centro, de lo que me aferro y lo que me agarro para seguir hacia adelante todos los días", ha detallado.

Eso sí, no se considera una devota: "La verdad es que yo soy cero religiosa, la verdad. Soy una persona de fe. Me aferro mucho a la fe... A mí me encanta toda la gente que está cerquita de la fe para, pues, para alimentarse y nutrirse".

Según desliza, el descubrimiento de la fe la ayudó "poner en orden" sus valores y la ha llevado a tomar decisiones drásticas y "renuncias" en el plano laboral, como reducir la marcha de sus negocios en Madrid y trasladarse a vivir al campo.

"Estoy haciéndole caso a mi interior, a lo que me pide el cuerpo ahora mismo y también a la hora de criar a mi bebé siento que tengo la oportunidad de hacerlo en un entorno natural y rodeado de mi familia y es como me apetece hacerlo", ha expresado.

Es consciente de que estar afincada en la capital "activa con los negocios, los eventos", y "las cosas" es un motor de desarrollo financiero. Pero, razona, "es otra etapa de mi vida, voy a cumplir 32 y es como quiero vivir ahora, así que... hay que arriesgarse".

Así, ha anunciado que se muda fuera de la gran ciudad: "Me voy a vivir con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado, mi sobrinita que tiene cuatro meses, a un entorno natural. Juntos estamos muy felices".