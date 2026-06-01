Marc Bartra: "El dinero era escaso en mi familia. Recuerdo a mi padre irse con el tractor. Eso te pone los pies en el suelo"

Marc Bartra (35 años) nunca ha escondido que detrás de su carrera de éxito hay una infancia marcada por la austeridad, el trabajo y el sacrificio familiar.

El defensa del Real Betis, convertido en uno de los futbolistas españoles más reconocidos de su generación, ha vuelto a abrir su lado más personal en entrevistas recientes y programas como Viajando con Chester, donde recordó cómo fueron sus primeros años en Sant Jaume dels Domenys, un pequeño municipio de Tarragona.

"El dinero era escaso en mi familia", confesó el futbolista al hablar de una infancia muy distinta a la imagen de lujo que suele rodear al deporte profesional.

Bartra recuerda especialmente el esfuerzo constante de sus padres para sacar adelante a la familia y la realidad económica de crecer siendo gemelo. "Nacimos dos a la vez", ha explicado en más de una ocasión, señalando cómo aquello multiplicó los gastos en un hogar trabajador donde cada esfuerzo contaba.

Marc Bartra en un acto público. Gtres

Entre todos esos recuerdos hay una imagen que resume su manera de entender el éxito: la de su padre marchándose a trabajar en tractor incluso cuando él ya había debutado con el primer equipo del FC Barcelona.

"Eso te marca los pies en el suelo para siempre", asegura el central, que siempre ha reivindicado la humildad y la cultura del esfuerzo como pilares fundamentales de su educación.

Bartra también ha contado que de niño nunca se fue de vacaciones porque sus padres no podían permitírselo.

Lejos de convertirlo en un trauma, dice que aquella experiencia le ayudó a valorar las cosas de otra manera y a entender muy pronto que el dinero no garantizaba la felicidad. Una filosofía que hoy intenta trasladar a sus hijos.

De hecho, el futbolista se ha mostrado especialmente preocupado por la educación financiera y personal de su familia.

"Quiero criarlos de tal manera que sepan utilizar bien el dinero y que entiendan lo que valen las cosas", ha señalado recientemente.

También ha revelado que sus padres jamás le han pedido ayuda económica pese a la fortuna acumulada durante su carrera. "Por mucho que yo se lo quiera devolver con dinero, ellos no lo quieren. Su orgullo es haberme visto llegar", explica.

Marc Bartra en los premios GQ Hombre del Año 2025. Gtres

Con el paso de los años, Bartra ha intentado diversificar su perfil profesional más allá del fútbol.

Además de proyectos empresariales relacionados con la gestión de imagen, el jugador ha mostrado un creciente interés por el mundo de la moda y otros negocios que le permitan construir un futuro más allá de los terrenos de juego.

Sin embargo, el gran punto de inflexión de su vida llegó en 2017, cuando sufrió el atentado contra el autobús del Borussia Dortmund.

Aquella experiencia traumática modificó profundamente su escala de prioridades. Desde entonces, el futbolista asegura valorar más el tiempo, la familia y la estabilidad emocional que cualquier éxito material.

A día de hoy, mientras sigue siendo una pieza importante en el Real Betis y continúa compitiendo al máximo nivel en competiciones nacionales y europeas, Marc Bartra mantiene intacta la imagen del niño que veía a su padre marcharse en tractor al amanecer.

Un recuerdo que, según él mismo admite, le sigue recordando quién es realmente.