Luis Lorenzo, acorralado: tenía "abandonada, sin medicinas ni pañales" a la tía fallecida de su exmujer, según unos familiares

Este lunes, 1 de junio, se ha celebrado la primera sesión del juicio contra el actor Luis Lorenzo y la exmujer de éste, Arancha Suárez Palomino, acusados de secuestrar, estafar y maltratar a la tía de ella -fallecida en 2021-, con el objetivo de heredar su fortuna.

Por su parte, el intérprete ha llegado a los juzgados "sereno y confiando en la labor de los magistrados", según ha declarado ante los medios. A su lado, en el banquillo, ha estado su exmujer, y también la cuidadora que ambos contrataron para atender a la anciana tras trasladarla a Madrid.

Ahora, un trabajador de la empresa que proporcionaba cuidadoras para la tía política del actor Luis Lorenzo ha explicado que la anciana estaba "abandonada", sin comida suficiente, pañales ni medicinas.

Luis Lorenzo, este lunes, llegando a la Audiencia Provincial. Gtres

En esa línea, durante la sesión, celebrada en la Audiencia Provincial de Madrid, familiares de la fallecida han explicado que Isabel estaba bien de salud y no quería ir a Madrid porque la trataban "muy mal" y la llevaron "obligada".

Luis Lorenzo y su expareja, Arancha Suárez Palomino, se sientan desde este lunes en el banquillo, acusados de detener ilegalmente, denigrar y estafar a la tía de ella, una anciana de 85 años que acabó falleciendo en casa de la pareja en julio de 2021.

No se les juzga por homicidio, delito por el que comenzó la causa y decayó.

También se sienta en el banquillo -acusada de un delito contra la integridad moral y otro de detención ilegal- la cuidadora que contrataron para atender a la octogenaria.

Un técnico de calidad de la empresa FelizVita ha explicado en el juicio que en el verano de 2021 acudió al domicilio en el que estaba la anciana porque el coordinador "estaba cansado de llamar a esa familia" pues "o no lograban hablar con ellos o cuando hablaban era para discutir".

Cuando entró vio "a una persona abandonada, que no tenía las cosas para ser atendida, ni alimentos, ni pañales, ni crema", en lo que ha resumido como "un desastre" que dos trabajadoras comunicaron a la empresa varias veces.

Luis Lorenzo. Gtres

Ha dicho que él llevaba 15 años en la empresa cuando hizo ese control y tiene claro que la mujer estaba "abandonada" y que su familia era "conflictiva".

"La trataban muy mal"

Por su parte, uno de los hermanos de Isabel, José María, ha dejado claro que su hermana no se llevaba bien con su sobrina Arancha y no quería ir a Madrid.

De hecho, en agosto de 2020 -un año antes de la muerte- la llevaron a su casa con la excusa de que cuidara a sus hijos, y ella volvió "escapada" y mal vestida, solo con una chaqueta.

En marzo de 2021 "la cogieron en Grado", su pueblo de Asturias, la llevaron en coche a Madrid "obligada" ya que "ella no quería ir porque la trataban muy mal, él sobre todo", ha dicho, tras detallar que tanto él como los otros hermanos de Isabel y sus sobrinas la llamaron sin éxito.

Un día le llamó Luis Lorenzo y le dijo "que si seguían molestando llamaría a un abogado" y le denunciaría, y ya la familia decidió denunciar la situación ante la Guardia Civil.

Sobre el estado de salud que tenía la anciana cuando se fue de Grado a Madrid este hermano ha asegurado que "estaba como una moza, solo que oía muy mal" y se había operado de cataratas.

"De la cabeza estaba muy bien para todo", ha reiterado, explicando que en Madrid le recetaron unas pastillas que el médico de Grado le quitó inmediatamente, en referencia a una medicación para un supuesto inicio de alzhéimer.

Luis Lorenzo, sentado junto a su mujer, Arancha Suárez Palomino.

Ha precisado que su hermana "se manejaba sola y trabaja hasta la tierra", e iba en tren de Grado a Oviedo a vender patatas y huevos, y que su sobrina Arancha solía ir a verla "para pedirle dinero".

En la misma línea se ha pronunciado otro hermano, Joaquín, que ha dicho que antes de ir a Madrid Isabel tenía "una salud de hierro".

Otra hermana de la mujer, Josefa, ha corroborado esta idea y ha añadido que Arancha "volvía loca" a Isabel y le chillaba, y que desde marzo la llamaron varias veces para saber si estaba en Madrid y cómo estaba, pero no les contestaba.

Un día que la llamó, una mujer cogió el teléfono y le pasó a Isabel, quien le dijo que volvería a Grado en breve y que tenía "muchas cosas que contar", pero no volvieron a hablar.

En otra ocasión habló con Arancha y ella le aseguró que la anciana no iba a volver a Grado y le colgó el teléfono.

Una prima de Arancha ha declarado que ésta quería "sacarle los cuartos".