Pepín Liria, distanciado de su hija María, la joven heredera de una gran empresa textil en Murcia: por qué no se hablan

Pepín Liria (55 años), uno de los toreros más reconocidos de su generación, vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez lejos de los ruedos, de esas plazas que tantas alegrías le han brindado antes de cortarse la coleta. Tampoco retorna a la primera plana por cuestiones amorosas.

Y eso que está rabiosamente enamorado de una mujer canaria, de nombre Drágana, 30 años más joven que él. Se diría que Pepín vive un lance dulce, excelso y pleno, pero no es del todo correcto, pues el diestro murciano convive con un dolor: su alejamiento de sus dos hijas.

Pepín está distanciado de María y Jara. La distancia, que tiene su razón de ser inicial en la convulsa relación que libra el diestro con las madres de ambas, ha terminado por hacerse visible en un momento especialmente significativo: la inminente boda de María, la primogénita.

Pepín Liria besando, enamorado, a su actual pareja, Drágana. Gtres

Un enlace al que, según avanza Semana, su padre no asistirá. Un gesto que confirma la ruptura y que sitúa a la joven en el centro de una historia donde convergen tradición familiar con, se entiende, profundas heridas personales aún abiertas.

La historia de esta fractura -se espera que momentánea- no puede entenderse sin retroceder a los orígenes familiares, en primer lugar, de María, cuya identidad está marcada por dos apellidos de peso: Liria y Pardo.

Su madre, María José Pardo, fue la primera esposa de Pepín Liria y pertenece a una de las sagas empresariales más influyentes de la Región de Murcia.

María José es hija de Ángel Pardo Cano, hermano de José Pardo Cano, fundador de Liwe Española, una de las compañías textiles más potentes del sureste español.

La historia de amor de los padres de María ocupó portadas en octubre de 1995, cuando contrajeron matrimonio en la Catedral de Murcia en una boda multitudinaria.

La unión entre Pepín y María José fue, amén de sentimental, un punto de encuentro entre dos mundos, a priori, muy distintos: el del toreo y el de la gran empresa familiar. Cuentan las crónicas que María rompió lazos afectivos con su padre siendo ella una niña.

María Liria Pardo.

María, pese a todo, cuenta con un currículum brillante. Hoy trabaja en INVERTO, una consultora internacional especializada en compras y supply chain integrada en el grupo Boston Consulting Group (BCG).

Su carrera se ha desarrollado lejos de los focos, en un entorno corporativo exigente y global, donde ha construido un perfil sólido.

Pero su identidad no puede desligarse del legado de su abuelo materno, José Pardo Cano, fallecido en 2015. Pardo Cano fue el fundador y principal accionista de Liwe Española, matriz de marcas como Inside, y uno de los empresarios más influyentes de la región.

Su papel en la industria textil fue determinante, pues inició su aventura empresarial a través de la distribución multimarca con firmas como Pepe Pardo y Cyberjeans, y más tarde consolidó un grupo que llegó a ser referente nacional.

Entre 1979 y 1987, José Pardo Cano compaginó su labor al frente de Liwe con la presidencia del Real Murcia, un periodo en el que el club vivió momentos clave de su historia.

Su figura, respetada en el ámbito empresarial y deportivo, dejó una huella profunda en la región. Tras su fallecimiento, su hermano Juan Carlos Pardo Cano asumió la presidencia de la compañía, garantizando la continuidad del proyecto familiar.

Sea como fuere, la relación entre Pepín Liria y sus hijas, María y Jara, se ha ido deteriorando con el paso de los años hasta desembocar en un distanciamiento total.

Jara Liria Rivas.

Las causas exactas no han sido detalladas públicamente, pero distintas informaciones apuntan a diferencias personales y familiares acumuladas, así como a una convivencia marcada por tensiones tras la separación del torero y su primera esposa.

La mencionada revista, apoyada en una fuente próxima a la familia, sostiene que la relación de Pepín con sus dos exmujeres y madres de sus hijas -María José es madre de María; y Gloria Rivas, de Jara- es nula. E incluso llegó a pedirle una prueba de ADN a la madre de Jara.

Pepín ha hablado en lo concerniente a sus hijas y dice estar convencido de que este problema se solventará tarde o temprano. "Todos saben la vida, los estudios y las pensiones que les he dado con las más de 20 cornadas que tengo", ha aseverado el torero.

Para María, que ha construido su vida adulta lejos del foco mediático, la situación supone un capítulo delicado que, sin embargo, afronta desde la discreción que siempre ha caracterizado a la familia Pardo.

José Pardo, apoderado de Pepín

La historia familiar que une a los Liria con los Pardo adquiere un matiz aún más intenso cuando se recuerda que José Pardo Cano, abuelo materno de María, fue también una figura clave en la carrera de Pepín Liria.

Fue su descubridor y su apoderado, y José acompañaba a Pepín en los primeros pasos de su trayectoria profesional, contribuyendo a su consolidación como torero.

Pepín Liria.

La relación entre ambos fue durante años estrecha y determinante. Pardo Cano confió en el talento del joven Pepín y lo apoyó en un momento en el que el torero comenzaba a abrirse camino en un mundo tan exigente como el de la tauromaquia.

Su trayectoria en una consultora internacional, su formación académica y su entorno familiar materno han marcado un camino propio, independiente del apellido Liria.

Jara, la hija periodista

La otra protagonista de esta historia es Jara Liria, hija menor de Pepín -fruto de su historia de amor con Gloria Rivas-, y hermana de María por parte de padre. Ella también ha sufrido su parte correspondiente y ha construido una vida lejos de su progenitor.

Jara es periodista de profesión, un camino que la ha llevado a desarrollar su carrera en medios de comunicación y proyectos vinculados a la información y la comunicación.

A pesar de que las dos hermanas son hijas de madres distintas, su vínculo personal se ha mantenido al margen de la fractura con Pepín.

Ambas han optado por una vida discreta, centrada en sus carreras y en su entorno más cercano, sin participar en la exposición pública que rodea a su padre.

Las propias jóvenes han dejado entrever que el conflicto viene de lejos, apuntando a que el diestro "no ha cumplido en muchos aspectos" fundamentales de su rol paterno a lo largo de los años.

Los problemas, descritos como "asuntos de mayores que terminaron arrastrando a las menores", como sostiene Jesús Manuel Ruiz, provocaron una brecha insalvable.

Mientras que Jara, la hija menor, mantiene una postura más abierta al perdón y la reconciliación en un futuro, María, la indiscutible protagonista de esta semana, ha descartado por completo tender puentes hacia su progenitor.