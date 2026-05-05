B Jones anuncia la remisión completa de su cáncer: "Ya no queda rastro del tumor ni de la enfermedad en mi cuerpo"

La DJ española B Jones (42 años), una de las figuras más destacadas de la música electrónica a nivel internacional, ha comunicado una de las noticias más esperadas: su cáncer ha entrado en remisión completa, o lo que es lo mismo, no hay rastro de la enfermedad en su cuerpo.

La artista, cuyo nombre real es Beatriz Martínez, ha compartido el emotivo anuncio a través de sus redes sociales, donde acumula una sólida comunidad de fans que la han acompañado durante todo el proceso. "Hoy puedo decir que estoy en remisión completa. Gracias por tanto amor, por cada mensaje y por no soltarme nunca", ha expresado junto a una imagen en la que aparece levantando el brazo como símbolo de fuerza.

Aunque es consciente de que su proceso no termina aquí -aún le queda el cuarto y último ciclo de quimioterapia y el trasplante de médula- B Jones no ha querido ocultar su felicidad y se ha mostrado más fuerte que nunca.

Durante los últimos meses, la artista había ido informando poco a poco de su estado de salud, dejó entrever la dureza del proceso. Su entorno más cercano ha sido clave en su recuperación, así como el apoyo constante de sus seguidores y compañeros de la industria musical.

Su hija Kiara (20) ha sido una de sus mejores medicinas y amigas como Sofía Cristo (42) han estado muy pendientes de la estrella de la música electrónica.

Fue a principios de este 2026 cuando Jones anunciaba a sus seguidores que le habían detectado un tumor en la médula. A pesar de que en un principio no parecía malo, se cumplieron los peores pronósticos.

El diagnóstico de la artista fue un cáncer linfático, que se había extendido "al cráneo y parte de los nervios", como ella misma explicó.

Todo empezó con un dolor de espalda que no era capaz de calmar con nada y tras acudir más de 20 a urgencias -le decían que tenía una hernia- por fin le descubrieron la enfermedad.

Desde entonces B Jones no ha hecho otra cosa que centrarse en curarse y ha intentado mantener una actitud positiva en todo el proceso. No siempre lo ha conseguido pues en estos meses son varias las ocasiones en las que ha tenido que ser ingresada en el hospital debido a los efectos secundarios del tratamiento.

En algunos momentos ha perdido incluso la movilidad de sus piernas, pero su tenacidad y sus ganas han hecho que la artista se levantara una y otra vez y superara los contratiempos que han ido surgiendo por el camino.

Uno de sus propósitos en todo este tiempo ha sido demostrar que el cáncer no siempre es igual a muerte. "La palabra es fea y suena a muerte pero no, también puede ser vida. La lucha te hace crecer", ha asegurado.

Además, la artista ha aprovechado los momentos en los que se encontraba con fuerza para seguir creando música, que es su pasión y uno de los motores de su vida. Durante la enfermedad ha lanzado tres sencillos contando cómo ha sido su experiencia con el cáncer.

Quiere crear un canal en Youtube, llamado Vida, donde poder compartir su testimonio con otras personas que hayan pasado por lo mismo.

B Jones es una de las DJs españolas más reconocidas internacionalmente dentro del EDM y el house. Fue la primera mujer española en pinchar en el escenario principal de Tomorrowland, uno de los festivales más importantes del mundo. También ha entrado en el Top 100 de la lista DJ Mag, el ranking de DJs más prestigioso a nivel global.

El anuncio de la remisión de su cáncer ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde artistas, fans y personalidades del mundo del espectáculo han celebrado la noticia, destacando su fortaleza y resiliencia.