Las imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé de las que todo el mundo habla: en un lujoso yate en Italia y muy cariñosos

Las imágenes de Ester Expósito (26 años) y Kylian Mbappé (27) no dejan de alimentar los rumores sobre su relación. La actriz y el delantero del Real Madrid han sido vistos recientemente en la isla italiana de Cagliari, donde han disfrutado de un fin de semana marcado por los planes románticos, y una complicidad cada vez más evidente.

Cena íntima, copas al atardecer y gestos de cariño que no han pasado desapercibidos. Las primeras imágenes de ambos en la isla no tardaron en hacerse virales en redes sociales, desatando todo tipo de comentarios entre seguidores y curiosos.

A ello se suma la confirmación por parte del restaurante Lo Scoglio, que ha asegurado públicamente que ambos estuvieron entre sus comensales.

El propio local compartió un vídeo en el que el futbolista sorprendía a la actriz con un pastel de chocolate con un mensaje romántico, un detalle que emocionó visiblemente a Expósito.

Pero si estas imágenes ya habían generado revuelo, otras nuevas han intensificado aún más las especulaciones. Se trata de unas fotografías tomadas en un lujoso yate en aguas italianas, donde una pareja -muy cariñosa y relajada- disfruta del sol y del mar.

Aunque no existe confirmación oficial de que se trate de Mbappé y Expósito, muchos usuarios en redes aseguran que su apariencia coincide con la de ambos, lo que ha contribuido a disparar aún más los rumores.

La relación entre la actriz y el futbolista habría comenzado hace poco más de un mes. Fue a principios de marzo cuando saltaron las primeras alarmas, tras difundirse unas imágenes del delantero acompañado de una mujer rubia cuya fisonomía recordaba a la protagonista de Élite.

La confirmación llegaría días después, cuando la revista ¡HOLA! publicó unas instantáneas exclusivas en las que ambos aterrizaban juntos en un jet privado en Madrid.

Kylian Mbappe & Ester Exposito today in Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/U2tIEDCX6q — 💤💤 (@ashveil4) May 2, 2026

No es la primera vez que el nombre de Expósito se vincula a un futbolista del Real Madrid. En 2022, Vinícius Jr. (25) protagonizó rumores similares tras coincidir con la actriz en varios eventos y mostrar cierta interacción en redes sociales. Sin embargo, ella siempre dejó claro que entre ambos existía únicamente una amistad.

Descontento entre la afición

Quienes no han recibido con entusiasmo estas últimas imágenes han sido algunos aficionados madridistas. Mbappé se encuentra actualmente lesionado y todo apunta a que se perderá el tramo final de la temporada.

En un contexto deportivo complicado para el club blanco, parte de la afición considera inoportuna su escapada, interpretándola como una falta de compromiso.

Además, existe la sospecha de que el delantero estaría priorizando su recuperación de cara al próximo Mundial, que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras tanto, la pareja -confirmada o no- sigue generando titulares. Y, sobre todo, imágenes que continúan dando mucho de qué hablar.