El barrio donde se casó Javier García-Obregón: construcciones del siglo XVI, estilo neomudéjar y parada de metro "fantasma"

El pasado 1 de mayo de 2024, Javier García-Obregón (29 años) y Eugenia Gil sellaron su historia de amor en una de las zonas con más historia y personalidad de Madrid.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia de San Fermín de los Navarros, un templo emblemático situado en pleno Chamberí, conocido tanto por su belleza arquitectónica como por ser uno de los enclaves favoritos de la alta sociedad madrileña para celebrar grandes acontecimientos.

Este templo, de marcado estilo neomudéjar, es uno de los mejores ejemplos de una corriente arquitectónica que dejó una profunda huella en Madrid entre finales del siglo XIX y principios del XX.

El uso del ladrillo visto, las formas geométricas y la inspiración en la tradición mudéjar convierten a la iglesia en un espacio singular, a la altura de celebraciones como la del sobrino de Ana Obregón (70).

Una de las calles del barrio de Chamberí en Madrid.

Pero más allá del templo, el verdadero protagonista es el barrio que lo acoge. Chamberí no es solo una ubicación privilegiada dentro de la capital, sino también un reflejo vivo de la evolución de Madrid.

Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando esta zona se encontraba extramuros y estaba ocupada por huertas, conventos y espacios abiertos donde los madrileños acudían a disfrutar del campo.

De hecho, el propio nombre del barrio tiene un origen curioso: según una de las teorías más extendidas, proviene de las tropas francesas que, durante la Guerra de la Independencia Española, se asentaron en la zona y la bautizaron como “Chambéry”, en honor a la ciudad francesa.

El gran salto de Chamberí llegó con el desarrollo urbanístico del siglo XIX. Gracias al Plan Castro, diseñado para ampliar Madrid, el barrio se transformó en el lugar elegido por la aristocracia y la alta burguesía que buscaban alejarse del bullicio del centro sin renunciar a la cercanía.

De esta etapa nacen los elegantes palacetes, edificios señoriales y amplias calles que hoy definen su identidad, muchos de ellos construidos precisamente en ese característico estilo neomudéjar.

Iglesia de San Fermín de los Navarros en Chamberí (Madrid).

A pocos pasos de la iglesia donde se celebró la boda se encuentra otro de los grandes secretos del barrio: la antigua Estación de Chamberí.

Inaugurada en 1919 como parte de la primera línea de metro de la ciudad, fue clausurada en 1966 debido a las limitaciones de su diseño para adaptarse a los trenes modernos.

A día de hoy, reconvertida en museo bajo el nombre de Andén Cero, se conserva como una auténtica cápsula del tiempo, con sus carteles publicitarios originales y su estética intacta de mediados del siglo XX.

Chamberí completa su personalidad con un fuerte vínculo cultural e institucional. En sus calles vivió el pintor Joaquín Sorolla, cuya casa se ha convertido en museo, y alberga importantes edificios oficiales que refuerzan su aire distinguido.

Todo ello convierte a este barrio en el escenario perfecto para eventos de relevancia social, como la boda de Javier García-Obregón, donde tradición, historia y elegancia se dan la mano en pleno corazón de Madrid.