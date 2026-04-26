El municipio donde celebró su boda José Luis Martínez-Almeida: con Basílica gótica del siglo XV y 60.000 habitantes

El 6 de abril de 2024 quedó marcado en la agenda institucional y social de la capital como el día en que José Luis Martínez-Almeida (50 años) dio el "sí, quiero" a Teresa Urquijo (29) en una ceremonia que combinó tradición, historia y un fuerte componente familiar.

Un año después, la pareja no solo celebra su primer aniversario de casados, sino también una nueva etapa personal tras haber sido padres, consolidando así un momento especialmente significativo en sus vidas.

El enlace religioso tuvo lugar en la céntrica Parroquia de San Francisco de Borja, situada en plena calle Serrano, en el exclusivo barrio de Salamanca.

No se trató de una elección casual: este templo guarda un profundo significado emocional para el alcalde, ya que fue también el lugar donde contrajeron matrimonio sus padres. Así, la ceremonia no solo fue un acto institucional y social, sino también un guiño a la historia familiar del regidor madrileño.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo el día de su boda.

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados pusieron rumbo a las afueras de la capital para continuar con la celebración. El escenario elegido fue la finca El Canto de la Cruz, situada en el término municipal de Colmenar Viejo.

Esta propiedad, de unas 25 hectáreas, pertenece a la familia materna de la novia, concretamente a su abuela, la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, lo que añade un componente histórico y aristocrático al enclave.

Un municipio histórico

Más allá del evento, Colmenar Viejo se presenta como un municipio con identidad propia y una evolución notable en los últimos años. Situado al norte de la Comunidad de Madrid, ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en población como en infraestructuras.

Según los datos más recientes del INE y estimaciones municipales, cuenta con alrededor de 58.700 habitantes, una cifra que lo consolida como uno de los núcleos urbanos más dinámicos de la región.

Sin embargo, su atractivo no reside únicamente en su expansión demográfica. Colmenar Viejo es también un lugar con una rica herencia histórica y patrimonial, visible en algunos de sus monumentos más representativos.

Basílica de la Asunción de Nuestra Señora en Colmenar Viejo.

Entre ellos destaca la imponente Basílica de la Asunción de Nuestra Señora, considerada el símbolo arquitectónico del municipio y declarada Bien de Interés Cultural.

Este templo, construido entre finales del siglo XV y mediados del XVI bajo el patrocinio de la poderosa familia Mendoza, es un magnífico ejemplo de la transición del gótico al Renacimiento en España.

Su torre, que supera los 50 metros de altura, es uno de los elementos más reconocibles del perfil urbano de la localidad. Rematada con un chapitel octogonal, está decorada con gárgolas que representan figuras fantásticas como dragones y leones, aportando un aire casi medieval al conjunto.

Así, la boda de Martínez-Almeida no solo puso el foco en uno de los acontecimientos sociales del año, sino que también sirvió para redescubrir un municipio como Colmenar Viejo, donde historia, patrimonio y tradición conviven con el crecimiento y la modernidad.

Un enclave que, por un día, se convirtió en el epicentro de una celebración marcada por el simbolismo y la elegancia.