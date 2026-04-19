Dani Fernández, operado de urgencia tras una aparatosa caída en un concierto: sufre rotura de ligamentos

Dani Fernández, en un evento realizado en Madrid en octubre de 2025. Gtres

El concierto de Dani Fernández (34 años) en el Roig Arena de València prometía ser una de las grandes noches de su carrera. Sin embargo, un inesperado incidente ha provocado que el cantante se haya visto obligado a pasar por un hospital.

El artista, que presentaba su gira La Insurrección ante miles de personas, sufrió una aparatosa caída desde el borde del escenario mientras interpretaba Plan fatal.

El traspiés lo obligó a detener el concierto durante unos 25 minutos. Un tiempo en el que fue atendido por los servicios médicos del recinto.

A pesar del impacto recibido, decidió regresar y retomar el recital ante su público. Con magulladuras, el brazo en cabestrillo y una brecha en la cabeza, no ha querido abandonar el recinto.

"Estoy bien"

El accidente sucedió en cuestión de segundos, ante la mirada atónita de sus fans. El que fuera componente de la agrupación Auryn se acercó al filo del escenario y cayó al vacío, provocando un enorme susto en el pabellón.

Tras ser atendido por el personal sanitario del Roig Arena, reapareció con el hombro inmovilizado, y se dirigió a los fans para explicar que quería continuar.

"No quería irme a mi casa y pensar que os he dejado con el show a medias, así que vamos a seguir", dijo, emocionado, antes de reanudar el espectáculo entre ovaciones.

Dani Fernández, en sus redes sociales, anuncia que será operado este domingo, 19 de abril, tras sufrir una aparatosa caída. @danifdezmusic

Aun así, reconoció que "no estaba actuando como quisiera", pero prefirió sobreponerse al dolor y completar el repertorio lo mejor que pudo.

Ya de madrugada, y tras pasar por el hospital, el propio Dani ha anunciado en sus redes sociales el verdadero alcance de la lesión.

"Me han dado malas noticias, o mejores de las que podría haber pasado. Tengo una rotura de los ligamentos del hombro y mañana de urgencia me van a tener que operar. Estoy bien... Podría haber sido peor", ha expresado.

"No sabemos cómo va a ser la recuperación"

Dani Fernández tendrá que pasar por quirófano este mismo domingo. En el vídeo, grabado desde el centro hospitalario, aparece con el brazo en cabestrillo, más tranquilo y confiado en el equipo médico que lo atiende.

"He hablado con el médico y mi intención es poder estar recuperado lo antes posible", asegura, "aunque no sabemos cómo va a ser la recuperación".

Este era su segundo concierto en Valencia este año, después de haber logrado un lleno histórico en el Roig Arena a principios de mes.

"Voy a estar un poco out... Ya tenemos algo que contar en el futuro. Os mando un besito muy fuerte... Ya os iremos contando qué va a pasar con el resto de la gira", ha finalizado.

Joaquín Sabina, Beyoncé y Madonna son algunos de los artistas que han sufrido aparatosas caídas encima de un escenario. Montaje de EL ESPAÑOL.

Las aparatosas caídas de otros cantantes

No es la primera vez que un cantante sufre una aparatosa caída durante un concierto. Otros conocidos artistas han sufrido accidentes en pleno espectáculo. Entre los casos más impactantes destaca la caída de Joaquín Sabina (77) en el WiZink Center de Madrid, en 2020.

El de Úbeda sufrió un grave hematoma intracraneal tras precipitarse al foso desde casi dos metros de altura. Un infortunio que guarda paralelismo con el 'vuelo' forzoso de Madonna (67) en los Brit Awards de 2015, cuando fue arrastrada escaleras abajo tras un fallo en su capa de Armani.

Menos aparatoso, pero igualmente angustiante, fue el incidente de Beyoncé (44) en Montreal (Canadá), donde la artista demostró una profesionalidad de hierro al seguir cantando su éxito Halo mientras su melena permanecía enredada en las aspas de un ventilador gigante.