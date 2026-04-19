Alberto Herrera y Blanca Llandres celebran el bautizo de su hijo arropados por Mariló Montero y su familia

Alberto Herrera y Blanca Llandres han bautizado a su hijo acompañados de sus familiares. @blancallandresp

Día feliz para la familia Herrera-Montero. Este sábado, 18 de abril, Alberto Herrera (33 años) y su mujer, Blanca Llandres (30), han celebrado el bautizo de su primer hijo en común, Marcos.

"Marquitos bautizado". Así ha anunciado la joven, a través de las redes sociales, que el pequeño ha recibido las aguas bautismales en una ceremonia a la que no han faltado familiares y amigos.

El matrimonio, que se dio el 'sí, quiero' en una mediática boda en octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), ha querido que esta cita haya sido más discreta que su enlace.

Rocío Crusset, con su sobrino Marcos el día de su bautizo. @blancallandresp

Por eso, en esta ocasión, no ha habido fotógrafos ni cámaras de la prensa gráfica. Solo han asistido las personas que forman parte de su círculo íntimo.

Entre ellos, cómo no, se encontraban los abuelos paternos del bebé, Mariló Montero (60) y Alberto Herrera (33), quien ha estado acompañado de su esposa, Pepa Gea (54). La periodista, a su vez, ha ido a la ceremonia junto a sus hijas, Paula y Sofía.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en el bautizo de su hijo Marcos. @blancallandresp

También ha estado presente la orgullosa tía paterna del retoño, Rocío Crusset (31), a quien hemos podido ver en las redes sociales de su cuñada sujetando al pequeño Marcos en sus brazos.

Otros de los asistentes han sido Blanca Parejo, tía de Blanca, que trabaja en la Fundación Alalá: Arte y Cultura por la Integración; así como Elena Flórez Yanes y Sibi Montes Parejo (33).

Pepa Gea, esposa de Carlos Herrera, con sus hijas, Alberto Herrera y Blanca Llandres en el bautizo de su hijo Marcos. @blancallandresp

La prima de Lourdes Montes (42), mujer de Francisco Rivera (52) también ha compartido instantáneas de esta jornada familiar en sus redes sociales.

Sin duda, han sido unas horas de mucha emoción y júbilo para los recién estrenados papás, que han compartido algunas de las estampas del bautizo dentro y fuera del templo.

Así, en una de las imágenes que ha posteado Blanca Llandres, -con un vestido de Bimani, la marca de Laura Corsini-, se ve cómo le da el biberón a su niño, quien llegó al mundo el pasado 7 de marzo.

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en el bautizo de su hijo.

El nacimiento de Marcos ha colmado de felicidad a la pareja, tal y como ha destacado el propio Alberto Herrera. Cabe recordar que, días después del nacimiento, confesó a sus compañeros de la prensa que está viviendo "los días más felices de mi vida".

"Es increíble lo que ha hecho (Blanca)", decía Alberto ante los micrófonos. "Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estamos en el día a día de las cosas y nos olvidamos muchas veces de que lo más importante de todo es amar a los demás y dejar un buen legado en el mundo. Y yo viendo a mi hijo, lo único que quiero es que se parezca lo máximo posible a su madre, que es la persona más maravillosa que me he cruzado nunca y es el mayor regalo que me ha hecho Dios".

Blanca Llandres, con su hijo Marcos, en las redes sociales. @blancallandresp

"Es como un milagro, el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, en este caso una mujer", expresaba sobre el parto en el hospital, en el que estuvo presente.

"¿Qué hay más excepcional y más extraordinario que dar vida? Para mí, mi mujer es una heroína. Me ha dado el mayor regalo de mi vida", apuntaba.

La feliz abuela paterna, por su parte, también se ha mostrado encantada con el bebé. "Es un muñeco, hipnótico... una cosa tremenda", confesó en Espejo Público, de Antena 3, donde colabora.

"Tener a ese renacuajo en tus brazos, tan bonito, tan redondo, tan perfecto, con unos labios gruesos, una nariz chata...", detallaba, embelesada.

Además, halagaba a su nuera, con la que mantiene una excelente relación: "La madre es una campeona, ya que al día siguiente, dijo: ‘Pues ahora mismo podría tener otro'".