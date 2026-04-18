El emotivo homenaje que se le rendirá a Olivia Valere en Marbella 4 años después de su muerte y la reacción de su viudo

Olivia Valere es sinónimo de Marbella, de lujo, de fiesta y glamour. La llegada de la querida y respetada empresaria a la ciudad andaluza, aquel 1985, cambió para siempre el concepto del ocio y de la noche. Olivia era magnética y tenía algo único y genuino: carisma, mucho charme.

Puso Marbella en el centro del mundo. Las grandes estrellas mundiales quisieron estar con ella, en ese templo -a ella le encantaba llamarlo palacio- que fue su discoteca, bautizada como ella, Olivia Valere. Levantó aquel edificio en la carretera de Istán con toda la ilusión.

Era su capricho e hizo de él -y con él- historia hasta el final de sus días. La ciudad andaluza, en definitiva, le debe mucho a Valere. Tanto al apellido, a la marca, como a la persona, a Olivia. Hoy, la discoteca que reunió a la jet set, a lo más granado de la sociedad y casi del Planeta, toma otro rumbo.

Philippe Valere junto a su mujer, Olivia Valere. Gtres

Inicia una etapa diferente. La familia Valere ha tomado la decisión de ceder el local, de alquilarlo al multimillonario británico y boxeador Joe Fournier y a sus socios en España, los mexicanos Mandala Group, liderado por la familia Altamirano.

EL ESPAÑOL ha podido aclarar en las últimas horas que la discoteca no ha "cerrado", como se han titulado algunos artículos: tan sólo comienza una nueva era tras la mencionada cesión, que durará 10 años. Es tan sólo "un cambio, una evolución".

La familia Valere, eso sí, seguirá siendo la dueña del edificio en su totalidad, en el que, además, está el restaurante familiar, que continuará capitaneado por el apellido Valere.

La fuente con la que este periódico charla sostiene que Philippe Valere, viudo de Olivia, es un empresario con una gran visión y capacidad de emprendimiento. Sobre todo, este abogado parisino es, además, alguien que conoce el mercado del ocio y sabe los tiempos que atraviesa.

Volviendo a la figura de Olivia, EL ESPAÑOL conoce detalles exclusivos del emotivo homenaje que se le va a rendir a la empresaria próximamente en su adorada Marbella. Una rotonda de la ciudad llevará su nombre. Una iniciativa que ha emocionado a la familia.

La idea de homenajear a Olivia comenzó a perfilarse nada más fallecer, en 2022. Entonces, el ayuntamiento marbellí contactó con Philippe Roger Valere, su viudo, para trasladarle la intención del consistorio. Así lo revela una fuente próxima a la familia.

La empresaria Olivia Valere. Gtres

"Se hicieron unas obras en la carretera de Istán, que es donde está la discoteca Olivia Valere. Y ahí se han construido distintas rotondas. Y la rotonda que está pegada al edificio se va a llamar Rotonda Olivia Valere", se informa.

"Todavía no se ha inaugurado. La carretera ya está casi terminada; todavía queda algún tramo por finalizar", se agrega. Se informa que la emoción de Philippe y de sus hijos, Virginia -fruto de un matrimonio anterior a Olivia- y Xavier -único hijo en común-, fue grande.

La casa de Olivia, "operativa"

En otro renglón, en la ciudad de Marbella hay otro emblema, otra suerte de templo que siempre tendrá presente a Olivia Valere, más allá de su célebre discoteca: su casa. Hoy, cuatro años después de la muerte, EL ESPAÑOL confirma que sigue intacto, tal cual era. La casa está "operativa".

Y allí siguen pasando temporadas tanto Philippe Valere como su hijo Xavier. Es la manera de sentir a Olivia, porque la casa, cuenta a este periódico alguien que la ha visitado, conserva mucho de ella: su espíritu e impronta siguen ahí, intramuros.

Olivia Valere en 1993 en su mansión de Marbella.

En ningún momento se ha planteado la familia deshacerse de este bien inmueble. La casa fue uno de los escenarios más reconocibles de la llamada Marbella dorada. Situada en la Milla de Oro, la vivienda reflejaba el estilo exuberante y orientalizante que definió la estética de la empresaria.

Dispone de amplios patios, columnas blancas, vegetación frondosa y espacios concebidos para recibir.

En varias imágenes públicas puede verse su característico patio luminoso, decorado con muebles blancos, grandes macetas y detalles árabes, un sello que también impregnó su famoso club nocturno.

Valere la construyó y decoró durante los años de mayor esplendor de Marbella, en paralelo al crecimiento de su imperio nocturno.

La casa, que apareció en programas como Ven a cenar conmigo, mostraba rincones cuidados al detalle, desde salones blancos con toques azules hasta terrazas amplias pensadas para el disfrute social.

Olivia y la guerra familiar

Para entender la guerra familiar hay que explicar que Olivia contrajo matrimonio en dos ocasiones. La primera, a sus 18 años. El afortunado que la enamoró fue Albert Albouhair. Junto a él, Valere trajo al mundo a sus dos hijos mayores, Karen -también conocida como Carinne- y Arnaud.

Aquel amor naufragó. Y más tarde llegó a su vida Philippe Valere, con quien alumbró a Xavier. Olivia, explica la fuente, fue una "visionaria" en cuanto a lo que acontecía en su casa, de puertas para adentro.

Olivia Valere en una fotografía de archivo. Gtres

Mientras vivía, todo fue armonía hacia el exterior: ella conseguía calmar y apaciguar. Todo cambió en 2022, con su deceso.

"Philippe fue muy flexible desde el principio. De hecho, te digo: colocó a Karen para llevar el negocio. Y luego pasó lo que pasó. Karen se atribuyó una serie de derechos, y Philippe toma la decisión de que esto no podía seguir así".

"Y ahí es cuando empieza la guerra. Pero al principio no te puedes imaginar, o sea, hubo disposición por parte de todos de tirar adelante, de estar juntos, pero se fue todo al garete. Y para Philippe esto ha sido durísimo", abunda la fuente consultada.

Olivia Valere, en uno de los salones de su casa. Getty Images

En septiembre de 2023 -Olivia Valere murió en 2002- los herederos de la francesa fueron a los tribunales por la herencia.

El imperio Valere facturaba millones de euros. Solicitaron la intervención judicial para su división, que es el procedimiento que se pone en marcha cuando los herederos no se ponen de acuerdo en firmar un pacto extrajudicial.

Philippe Valere era el heredero universal de la fortuna, una fortuna que, por cierto, ayudó a amasar mientras estuvo casado con Olivia.

Sus hijastros, Karen y Arnaud, no conformes con que su padrastro tuviera una mayor porción del pastel, lucharon por un reparto equitativo de los bienes. La justicia finalmente dio la razón a Roger Valere. Por el camino hubo peleas y acusaciones muy graves.