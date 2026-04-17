Rocío Osorno, sobre su examiga Teresa Bass: "Hay personas que prefieres tener más lejos y no es cuestionable ni criticable"
EL ESPAÑOL habla con la diseñadora, minutos antes de volver a las pasarelas, sobre su relación con su exmarido y la verdad sobre sus amistades.
Las puertas de la Fundación Cajasol de Sevilla se abrían el pasado miércoles, 15 de abril, para acoger Sevilla Couture, una propuesta que adelanta el espíritu de la Feria de Abril a la capital hispalense.
A pocos días de los grandes momentos de la ciudad, Sevilla volvió a llenarse de moda y tradición con el desfile de Nicolás Montenegro (37 años) y Rocío Osorno (38), donde flecos, encajes y lunares marcaron el ritmo de una tarde muy flamenca.
Bajo la mirada de la Giralda, EL ESPAÑOL ha hablado con Rocío Osorno minutos antes de presentar su nueva colección ante la alta sociedad sevillana y rostros conocidos como María José Suárez (51), Raquel Revuelta (58) o Claudia Ula (29).
Durante la conversación, la diseñadora ha hablado de su forma de entender la moda y del cuidado que pone en sus diseños tras haber sufrido copias y denuncias públicas por imitaciones.
También se ha sincerado sobre la importancia de sus amistades y su relación actual con Teresa Bass (35), con quien mantiene distancia desde hace meses.
La sevillana estuvo acompañada por sus hijos y su familia en una jornada especial, aunque no contó con la presencia de Coco Robatto (38), su exmarido, con quien mantiene buena relación. Este desfile, apoyado por Vanitatis y la Fundación Cajasol, marcó el arranque simbólico de la Feria de Abril desde la moda.
Bueno, Rocío, primer desfile después de mucho tiempo, ¿cómo se siente?
¡Total! Es fuerte, ¿eh? O sea, es mi primer desfile desde hace mil años, porque en mis inicios sí que hice varios, pero ya estaba desentrenada.
¿Y se encuentra feliz? Este año parece que le está cuadrando todo, ¿no? Porque entre lo de la tienda y esto…
Muy feliz. Sí, pero hasta que la reforma no acabó y abrimos en condiciones… ¡fatal! Pero no, al final todo ha ido fluyendo bien y perfecto. Justo hemos inaugurado, como quien dice, la época buena, que es cuando sacamos la colección, con la obra terminada y todo.
Presenta nueva colección pero, realmente, ¿cuánto tiempo le ha costado hacer esta colección?
Es que esta nueva colección realmente es nuestra colección oficial, porque tuvimos algo sin precedentes con la colección blanca, que es que no lo vimos venir, de verdad. Estamos en tercera reposición de todo. Y agotada la mayoría. Entonces se nos ha ralentizado todo y vamos con casi dos meses de retraso.
Pero, Rocío, entiendo que ahora todo lo que hace no se puede falsificar, ¿no? Con todos los problemas que ha tenido con eso…
Ahora estamos haciendo cosas para que no se puedan falsificar. Metiendo logo en todas partes, haciendo estampas… o sea, encajes personalizados con inspiración de eso. Por ejemplo, sacamos un guipur que estaba inspirado en los azulejos del Alcázar. Entonces, lo puedes copiar, sí, pero será de Aliexpress o de Shein, que bueno, realmente tanto daño no nos hace.
Pero usted lo pasó mal realmente en ese momento.
¿Con lo de las copias? Sí, es que ha habido un momento en el que, además, se ponía en duda que yo lo comprara allí, ¿sabes? Y eso sí que… o sea, solamente tienes que coger una prenda mía y decir: '¡esto no vale 30 euros!'.
Pero a la gente se le olvida que sí que es diseñadora. O sea, que me refiero, que no solo tiene una firma de moda.
Claro. Hoy en día, ya te digo, todas las niñas de Sevilla que son estilosas y demás están sacando firmas sin tener ningún tipo de concepto de estudio, y lo veo totalmente bien. Tienen una idea: “me gusta esto”, y si son capaces de transmitírselo a una patronista, no lo veo malo.
Además, le va bien porque cada día hay más gente de Rocío Osorno Estudio. ¿Eso ha incrementado las ventas?
¿Sabes qué? Solo pasa cuando soy yo. Creo que le pasa a casi todas las firmas que son como personales. Y es verdad que vivo muy sacrificada, porque en la web ya estoy haciendo otra vez todo el contenido yo. Y claro, casi todo, hasta que yo no me lo pongo y lo enseño bien, a lo mejor en un Reels o algo, no…
Una Rocío Osorno a la antigua usanza, que al final todo lo llevaba usted.
El concepto de que todo vuelve y el modelo de marketing que funcionó… mejor no dejarlo, porque es verdad que es el que hay.
Y después de todo esto, ¿en qué momento vital se encuentra? Se la ve más tranquila.
Sí, es algo que me propuse a principio de año: aprender a gestionar un poco el estrés y todo lo que siento, porque es difícil. Y he empezado a hacer terapia, cosa que no había hecho nunca. Y ahí ando, buscando como el… ¿sabes? Que yo tengo una mente que no deja nunca de trabajar y como que siempre pienso que puedo ser productiva en muchas cosas, pero eso es muy enfermizo a veces.
Entonces, como siempre creo que puedo hacer algo, nunca descansas. Y ahí estoy, intentando aprender a trabajar y vivir las dos cosas.
¿Y está dando tiempo para el amor o ahora mismo nada?
A mí me encantaría, pero es verdad que cualquiera que quede conmigo… Primero, que para cenar conmigo tiene que esperar un mes. Y cuando cenes te diré: “Bueno, pues te veo dentro de otro”. Entonces, ¿quién me aguanta a mí eso? Nadie.
Yo estoy súper tranquila y es verdad que mis niños ahora mismo están en un momento que son para comérselos, que me gusta todo el tiempo libre que tengo disfrutar de ellos, y quizás no es el momento. Llegará, evidentemente, o no, no sé.
Hace unos días compartió una fotografía con sus amigos de la infancia… ¿es aclarando que tiene más amigos que Teresa Bass?
Yo soy muy de valorar mis amistades. La verdad, me parece una cosa que dice mucho de una persona el conservar amigos. Ahora, que entiendo y creo que le ha pasado a todo el mundo que, en determinada fase de tu vida, hay personas que prefieres más cerca y otras que prefieres más lejos. Y punto. O sea, es que no hay más. Y creo que a todo el mundo le pasa y que no es ni cuestionable ni criticable.
Además, no ha habido ningún tipo de discusión, ya lo dije. No ha habido nada. Simplemente, pues bueno, ha habido un distanciamiento forzado o involuntario por distancias mentales, por el proceso de vida que tenemos cada una. Y bueno, quién sabe a lo largo de nuestra vida lo que pasa, claro.
Pero dicen que podría estar relacionado con que su exmarido, Coco Robatto, esté muy presente en su vida.
O sea, yo tuve el proceso de mi divorcio, que a lo mejor fue un año, pero desde entonces asumí que yo a Coco lo tenía ahí para siempre. Es una realidad como un templo. Yo, por mucho que quiera, ese hombre va a estar presente en mi vida.
Entonces ahí ya eres tú si quieres llevarte bien o mal. Pero yo es que es verdad que me llevo súper bien con Coco, lo veo como un hermano prácticamente. En mi casa hace lo que le da la gana, entra, sale… con mis padres… yo me llevo fenomenal también con sus padres, con su familia, o sea, no sé.
A mí, si alguien quiere criticarme por eso o quiere alejarse o no alejarse por eso, yo ya no entro en eso.
Entiendo que ha podido cambiar el amor de pareja a un amor de amigos, ¿no?
Claro, pero no… o sea, el amor de pareja es real que yo no lo tengo. Que yo con Coco mantengo mi distancia. Si yo tengo que llegar a algún sitio y le doy un abrazo a Coco porque le ha pasado algo, pues se lo doy, pero igual que se lo daría a mi hermano. Misma afectividad.
Si se pone a pensar y recordar lo que pensaba la Rocío pequeña, ¿qué recuerda de aquello y cómo se ve ahora en diferencia?
Bueno, yo creo que ni se lo creería, ni por asomo. Además, te digo una cosa, esto no lo sabe mucha gente, pero yo de pequeña era un niño (risas). Todo lo que tú ves ahora mismo es que es imposible de asumir que esa persona era yo.
Yo jugaba con todos los niños. Yo nunca jugué con una muñeca, nunca me arreglé, nunca me vestí así. Luego ya me vino la pubertad esta tonta y ya me hice muy niña, pero yo de pequeña era de barro, sucia, como mi niño pequeño. Igual.