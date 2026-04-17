Kiko Matamoros admite que ocultó bienes a Hacienda y pacta con el fiscal una pena de dos años para no ir a prisión

Kiko Matamoros (69 años) ha admitido que ocultó bienes a Hacienda y ha pactado con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel, que le permite no entrar en prisión.

Este viernes, el colaborador televisivo ha acudido puntual a la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha celebrado el juicio en su contra.

Al inicio de la sesión, la defensa de Matamoros comunicaba al tribunal que había llegado a un acuerdo con el fiscal.

El tertuliano ha reconocido los hechos de los que estaba acusado, a cambio de una pena de sólo dos años de cárcel, frente a los cinco que solicitaba originalmente la Fiscalía.

Fue este periódico el que desveló que Matamoros iba a ser juzgado y que se enfrentaba a un lustro de cárcel por haber ocultado sus bienes a a Agencia Tributaria para, así, evitar un embargo y seguir manteniendo su alto nivel de vida.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.