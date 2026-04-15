Jon Kortajarena ha sido padre por sorpresa: su fotografía paseando un carro de bebé en Bilbao que lo ha delatado

El actor Jon Kortajarena en una fotografía tomada en Cannes, en 2023. Gtres

La noticia ha sorprendido a propios y extraños, por aquello de lo inesperado: Jon Kortajarena (39 años) ha sido padre. Una excelsa etapa del actor de Pieles que ha sido recibida con sorpresa para el gran público.

Discretísimo con su parcela más personal e íntima, Jon, de momento, no ha querido hacer declaraciones. Eso sí, su entorno más próximo ha confirmado la buena nueva y ha deslizado que en el ánimo de Kortajarena está el vivir este trance con la mayor "normalidad", como avanza ¡HOLA!

La información de su paternidad la adelantó Marta Riesco, días atrás, tras publicar una fotografía de lo más reveladora: el modelo paseando un carrito de bebé por las calles de Bilbao, su ciudad natal. La instantánea desató la intriga, hasta que finalmente se ha confirmado.

Jon Kortajarena, en una imagen de archivo. Gtres

Al mismo tiempo que Jon siempre ha procurado preservar su plano sentimental y familiar bajo llave, lo cierto, a la luz de la imagen de marras, es que el actor no se esconde.

Hace vida totalmente normal en su querida Bilbao y, de hecho, se le puede ver con regularidad atendiendo quehaceres diarios.

Sin duda, esta paternidad lo ha colmado de felicidad y ha venido, de seguro, a completar una feliz etapa en su vida. Así lo describen a él, como una persona "muy feliz".

Quienes lo conocen sostienen que este bebé ha llegado a su vida en el mejor momento.

Claro está, Jon ha compartido en todo momento su intención de ser padre con sus familiares y amigos más directos.

En la línea de la discreción, las personas que lo frecuentan ya adelantan que Kortajarena no va a exponer a su hijo en las redes sociales.

En otro renglón, Jon, que este próximo mes de mayo alcanza los 40 años, vive una etapa plena en lo profesional, con varios proyectos a punto de ver la luz que consolidan su presencia tanto en la moda como en la interpretación.

El modelo bilbaíno estrenará próximamente nuevos trabajos audiovisuales. Su participación en producciones internacionales -cada vez más frecuentes- confirma que su salto a la actuación no fue un capricho pasajero, sino una apuesta madura que empieza a dar frutos visibles.

El actor y modelo bilbaíno en un acto público.

A ello se suma su implicación en campañas globales de moda que lo mantienen en la primera línea de la industria. Kortajarena continúa siendo uno de los rostros españoles más solicitados por firmas de lujo, y su agenda combina rodajes, editoriales y colaboraciones creativas.

Su capacidad para moverse entre ambos mundos -el de la interpretación y el de la moda- le ha permitido construir una carrera híbrida y sólida.

En contraste con su exposición profesional, su vida sentimental siempre ha sido un territorio que él mismo mantiene en un discreto segundo plano.

Kortajarena evita pronunciarse sobre sus relaciones y rara vez confirma o desmiente rumores, una postura que ha reforzado su imagen de reserva y elegancia fuera de los focos.

A lo largo de los años, se le han adjudicado varias parejas -algunas reales, otras fruto de la imaginación mediática-, desde actores hasta creativos del mundo de la moda.

Sin embargo, Kortajarena ha optado siempre por no convertir su intimidad en parte de su marca pública.