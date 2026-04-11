Ni Ávila ni Toledo: la ciudad Patrimonio Mundial con la catedral más bonita de España, del s. XI, y 100.000 habitantes

No hay un ranking 'oficial', pero la mayoría de listados de expertos y medios especializados en viajes y turismo repiten casi siempre un mismo top de catedrales más bonitas de España. Una de ellas es la de Santiago de Compostela, en la capital de Galicia.

Esta ciudad universitaria y meta del Camino de Santiago cuenta con un casco histórico y catedral que forman uno de los conjuntos Patrimonio Mundial más emblemáticos de Europa.

La catedral románica actual comenzó a construirse en 1075 y se consagró en 1211, y el municipio ronda hoy los 100.000 habitantes, con un peso enorme de estudiantes y peregrinos en su vida diaria.

Plaza de María Inmaculada, en Santiago de Compostela. Turismo de Santiago de Compostela.

La catedral y el casco histórico

La catedral de Santiago está considerada por muchos como el templo más impresionante de España por el conjunto, más que por el tamaño: mezcla base románica, añadidos góticos y barrocos y una fachada del Obradoiro que se ha convertido en icono mundial.

En su interior se puede visitar la tumba del apóstol Santiago. La imagen del santo, situada tras el altar mayor, se abraza y, en determinadas misas solemnes, se puede ver volar el Botafumeiro, el gran incensario que recorre el crucero.

El casco histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un entramado de calles de piedra, soportales, plazas como Obradoiro, Quintana, Platerías o Toural, iglesias, conventos y casas con balcones acristalados, siempre lleno de peregrinos, turistas y universitarios.

La catedral de Santiago de Compostela empezó a construirse en el siglo XI. Turismo de Santiago de Compostela.

Otros edificios y espacios históricos clave

Entre los edificios históricos destacan el Hostal de los Reyes Católicos (antiguo hospital de peregrinos, hoy Parador), el Pazo de Raxoi, el Colegio de San Xerome, el monasterio de San Martiño Pinario, la iglesia de San Fiz de Solovio o el convento de San Paio de Antealtares.

La Universidad de Santiago, una de las más antiguas de España, deja su huella en edificios como la Facultad de Geografía e Historia o el Colegio de Fonseca, con su claustro renacentista.

Museos como el Museo de las Peregrinaciones o el Museo de la Catedral ayudan a entender la historia del culto jacobeo y del propio edificio catedralicio.

Vistas de la Catedral desde el parque de la Alameda, en Santiago de Compostela. Turismo de Santiago de Compostela.

Entorno, naturaleza y miradores

Aunque es una ciudad de piedra, Santiago está rodeada de verde. Dentro del casco destacan el Parque de la Alameda, con sus vistas de postal al perfil de la catedral y sus emblemáticos paseos arbolados.

Dentro del casco histórico también se encuentra el parque de Bonaval, instalado sobre un antiguo cementerio y convento; o el de Belvís, que se abre hacia el valle del mismo nombre.

Por la ciudad y su entorno discurren pequeños ríos como el Sar y el Sarela, con sendas fluviales que permiten paseos muy agradables entre árboles, pontellas y muros de piedra.

Desde la Alameda, el Monte Pedroso o algunos puntos del propio Camino se obtienen miradores naturales sobre la ciudad y sus torres.

Mercado de Abastos, en Santiago de Compostela. Turismo de Santiago de Compostela.

Gastronomía y ambiente

La gastronomía es uno de los grandes atractivos: mariscos y pescados traídos del litoral gallego, pulpo á feira, empanadas, carnes, quesos como el de tetilla o el de Arzúa-Ulloa y la inevitable tarta de Santiago.

Todo ello se puede probar en tabernas del casco, restaurantes clásicos o en el Mercado de Abastos, que es el gran motor de vida cotidiana y un imán para quien quiera ver producto fresco y tomar algo al momento.

El ambiente lo marcan los peregrinos que llegan cada día, los estudiantes que llenan bares y plazas y un público turístico que reparte su tiempo entre visitas culturales, tapeo y compras en las rúas comerciales.

Fiesta de los Cabezudos, en Santiago de Compostela. Turismo de Santiago de Compostela.

Festividades, tradiciones y alrededores

La principal festividad es el Apóstol Santiago (25 de julio), con actos religiosos, fuegos artificiales, conciertos y una ciudad volcada en su patrón.

En las Fiestas del Apóstol, que tienen lugar la segunda quincena de julio, se desarrollan actividades tan llamativas como los encuentros de gigantes y cabezudos y pasacalles el día grande, el 25 de julio, con salidas desde el Teatro Principal y la Praza da Quintana hacia el Toural.

También son importantes los años Jacobeos (cuando el 25 cae en domingo), la Semana Santa, las fiestas de la Ascensión y las romerías rurales en el entorno.

En cuanto a pueblos y lugares de interés cercanos, desde Santiago se llega con relativa facilidad a la ría de Muros y Noia, a la Costa da Morte (Muxía, Fisterra).

Próximas a la ciudad, además, se encuentra la zona de Arousa o a villas monumentales como Padrón, Noia o Betanzos, lo que convierte a Santiago de Compostela en una base perfecta para explorar el interior verde de la provincia de A Coruña y su costa atlántica.