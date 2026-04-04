La Semana Santa de Emma García con su hija, Uxue, en Madrid: jornada de compras y un inesperado contratiempo

Emma García junto a su hija, Uxue, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL

Emma García (52 años) está viviendo una Semana Santa muy familiar gracias a que su hija, Uxue (19), que estudia fuera de España, ha regresado a casa por vacaciones. Y Emma, madraza, no puede estar más feliz. Ella siempre ha manifestado que por encima de todo es madre.

Ese es el papel más importante de su vida, más allá del de presentadora y esposa. Para Emma, la familia es capital, es su ancla, su refugio, y la conexión que siente con su hija es innegable. Siempre que Uxue retorna a casa es el momento más feliz para Emma.

EL ESPAÑOL ha vuelto a ser testigo del último viaje de la joven a su patria. Este medio ha tenido acceso a unas fotografías de madre e hija, tomadas hace unos días, paseando por las calles de la capital de España mientras realizaban unas compras por la calle de Serrano.

Emma y su hija paseando por Madrid, hace unos días. Clipper

Las instantáneas no dejan lugar a dudas: Emma y Uxue son, además de familia, grandes confidentes. Iban tranquilas por la milla de oro madrileña, charlando.

Madre e hija caminaban por Serrano, una de las arterias más elegantes de Madrid, disfrutando de las tiendas, los escaparates y el ambiente propio de estos días festivos. Sin prisas.

Emma y su hija llegando a la plaza de Colón. Clipper

Con esa complicidad que Emma nunca ha ocultado que tiene con su única hija. El plan era sencillo: una jornada de compras y desconexión. Pero a la altura de la plaza de Colón, como explica un testigo presencial a EL ESPAÑOL, el paseo dio un giro inesperado.

Allí, cerca del actual Teatro Fernán Gómez, Emma y Uxue empezaron a notar que algo pasaba. En cuestión de minutos, la estampa habitual de coches, peatones y turistas cambió por otra muy distinta: sirenas y un movimiento extraño de gente mirando hacia el mismo punto.

La presentadora preguntando a un hombre qué estaba pasando. Clipper

Madre e hija vieron un importante despliegue de policías y bomberos. Varios vehículos de emergencias estaban ya estacionados en la zona. Esta escena la desató una humareda cercana al mencionado teatro.

En ese momento, Emma, periodista de raza además de presentadora, reacciona de forma instintiva. No se conformó con mirar desde lejos. Se acercó, siempre respetando el perímetro de seguridad, para intentar saber qué estaba pasando.

Quiso entender el origen de la humareda, el alcance del posible incidente, tal y como se explica a este medio.

Toda vez que madre e hija fueron convenientemente informadas por un señor que, dicho sea de paso, reconoció a la presentadora, ambas retomaron la marcha y se encaminaron a comer por la zona del barrio de Salamanca. Llama la atención, además, la vestimenta, conjuntada, de las dos.

Madre e hija abandonando el lugar tras ser informadas. Clipper

Ambas llevan looks muy coordinados, cómodos y urbanos, en clave beige. Emma apuesta por un abrigo tipo trench en tono beige claro, recto y a media pierna, sobre un conjunto blanco amplio (pantalón ancho fluido y parte de arriba también clara), que le da un aire relajado.

Completa con calzado plano cómodo y lleva el pelo suelto con ondas, rematando un estilo casual pero pulido. Su hija lleva un abrigo amplio en beige más cálido, de corte envolvente y con mangas amplias ajustadas con lazo en el puño, combinado con pantalones negros anchos.

Emma y Uxue caminando por las calles de Madrid. Clipper

En los pies, mocasines marrones de aire muy cómodo, y como toque fuerte del look, un maxi bolso negro de tela con asas con logo de Bimba y Lola en blanco, que moderniza el conjunto y lo hace muy actual.

Emma y su devoción de madre

Emma García siempre ha luchado por mantener en un segundo plano su vida privada. Sólo en contadas ocasiones ha hablado, con total normalidad, de su parcela más íntima, pero ha sido ella misma quien ha marcado la línea de lo que se publica.

Amén de su amor por su marido, en junio de 2025 EL ESPAÑOL se hizo eco de unas fotografías en las que se veía la gran devoción y amor que siente la comunicadora por su única hija, Uxue. Fue, en concreto, el 17 de junio cuando Uxue aterrizó en Madrid tras un periodo fuera de España.

La joven, que en la actualidad cursa su segundo año de Universidad, se encontró a su llegada con el más cálido de los recibimientos. Nada más bajarse del avión la estaban esperando, -ansiosos por verla-, su madre y su padre.

Emma y Uxue charlando. Clipper

El emotivo reencuentro y cara a cara tuvo lugar en la terminal T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La joven, ataviada con ropa informal -pantalón blanco, un jersey calado en color crudo y calzado deportivo-, anduvo por los pasillos hasta toparse con sus progenitores.

Lo cierto es que Emma García, su marido y su hija Uxue son una piña. A pesar de llevar décadas al frente de espacios de televisión de éxito, la comunicadora es reservada con su intimidad.

"Tengo claro que la vida de mi hija es su vida, con sus padres ahí para cuando nos necesite, pero no para manejarle su vida. Mi hija te dirá que soy una pesada", confesó en una reciente entrevista en Lecturas.

Con la misma pasión hace referencia a su marido, con el que contrajo matrimonio en el año 2000 y con quien lleva 30 años de feliz relación. "Siempre digo que cuando llego a casa y me abraza y le abrazo, ya está", apuntó en el citado medio. "Ese es el mejor regalo", manifestó.